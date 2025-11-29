Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 30 NOV 2025 | 33º
X
Espacio de Marca

Belinf Estética & Peluquería

"Belleza infinita"

Belinf Estética & Peluquería celebra su 1° aniversario y agradece a las entidades que la acompañan

A un año de su apertura, la firma destacó el apoyo de las instituciones con convenio y reafirmó su compromiso con la belleza, el bienestar y la atención integral para sus clientes.

Hoy 11:30

Belinf Estética & Peluquería cumple su primer año y lo celebra agradeciendo a todas las entidades que confiaron en su trabajo y la acompañan a través de los convenios vigentes. Este aniversario marca un año de crecimiento, de nuevos desafíos y, sobre todo, de la construcción de vínculos que permiten que más personas accedan a sus servicios de belleza, bienestar y cuidado personal.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante este tiempo, la firma selló convenios con instituciones que valoran el profesionalismo, la dedicación y el compromiso con los que se trabaja día a día. Gracias a estas alianzas, sus afiliados pueden acceder a beneficios exclusivos, descuentos especiales y promociones pensadas para que sentirse bien sea posible para todos.

Hoy, Belinf hace llegar su profundo agradecimiento a cada una de las entidades que la eligieron como prestadora. Su apoyo impulsa su desarrollo y motiva a seguir creciendo, incorporando nuevas técnicas, capacitaciones y propuestas que acompañen las tendencias y necesidades de quienes la visitan.

La firma invita a los afiliados de las instituciones con convenio a aprovechar estos beneficios, a conocerse y a disfrutar de sus servicios: peluquería, barbería, estética integral, masajes, tratamientos faciales y corporales, belleza de manos y pies, y todas las novedades que continúa sumando para brindar una atención integral y de excelencia.

A quienes aún no la conocen, Belinf los espera para descubrir la experiencia: un espacio creado para relajarse, renovarse y destacar lo mejor de cada persona.

A todas las entidades amigas, clientes y familias que acompañaron durante este primer año: ¡gracias por confiar en nosotros!

Belinf Estética & Peluquería

Estilo, belleza y bienestar para vos.

Instagram: @Belinfestetica | Facebook: Belinf Infinita

República de Siria Nº 177 - Bº Cabildo - Capital de Santiago del Estero

Contacto: (+54) 385-3034041

TEMAS peluqueria

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. El tiempo para este domingo 30 de noviembre: descenso de temperatura y un día inestable en Santiago del Estero
  2. 2. El accidente nuestro de cada domingo: conductor se llevó puesta una columna de alumbrado público
  3. 3. Bº Tradición Oeste: vecinos protagonizaron un violento incidente por el humo de una quema y una joven terminó herida
  4. 4. Boca se juega el pase a semifinales ante Argentinos Juniors en un duelo que promete
  5. 5. En vivo: Franco Colapinto arranca desde boxes buscando mejorar en el GP de Qatar
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT