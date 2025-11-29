Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 29 NOV 2025 | 39º
X
Locales

El municipio recuerda el uso correcto de los contenedores de basura

No arrojar materiales de construcción, madera o metal, para cuidar la limpieza y el patrimonio de la ciudad.

Hoy 13:24

La Municipalidad de la Banda, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, instó a los vecinos a usar correctamente los contenedores de residuos que se encuentran ubicados en diferentes puntos de la ciudad y no depositar elementos que terminan dañando los mismos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El día viernes, personal municipal del área mencionada detectó un contenedor en la intersección de calles España y Sarmiento con una importante cantidad de madera y durlock provenientes seguramente de una obra de construcción o refacción de un edificio.

Teniendo en cuenta esta situación, se recuerda a la comunidad que los contenedores no deben ser cargados con escombros, restos de poda, madera, tierra o elementos de metal. Además, está prohibido encender fuego a la basura depositada.

Los contenedores de residuos cumplen un rol muy importante en la limpieza e higiene de la ciudad y son elementos que forman parte del patrimonio público. Por lo tanto, entre todos se los debe cuidar y preservar.

TEMAS Municipalidad de La Banda

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. El tiempo para este sábado 29 de noviembre en Santiago del Estero: máxima de 38º y probables tormentas durante todo el día
  2. 2. Violento accidente entre un tren y un auto en La Banda: dos mujeres resultaron heridas
  3. 3. Sigue prófugo un policía de la provincia en la causa que investiga controles falsos a tours de compras
  4. 4. El Tesoro de Estados Unidos confirmó que activó USD 2.500 millones del swap con Argentina
  5. 5. Perú militariza la frontera con Chile y declara el estado de emergencia por la llegada masiva de migrantes
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT