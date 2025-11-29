El municipio recuerda el uso correcto de los contenedores de basura

No arrojar materiales de construcción, madera o metal, para cuidar la limpieza y el patrimonio de la ciudad.

Hoy 13:24

La Municipalidad de la Banda, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, instó a los vecinos a usar correctamente los contenedores de residuos que se encuentran ubicados en diferentes puntos de la ciudad y no depositar elementos que terminan dañando los mismos.

El día viernes, personal municipal del área mencionada detectó un contenedor en la intersección de calles España y Sarmiento con una importante cantidad de madera y durlock provenientes seguramente de una obra de construcción o refacción de un edificio.

Teniendo en cuenta esta situación, se recuerda a la comunidad que los contenedores no deben ser cargados con escombros, restos de poda, madera, tierra o elementos de metal. Además, está prohibido encender fuego a la basura depositada.

Los contenedores de residuos cumplen un rol muy importante en la limpieza e higiene de la ciudad y son elementos que forman parte del patrimonio público. Por lo tanto, entre todos se los debe cuidar y preservar.