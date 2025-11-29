Sébastien Ogier se consagró campeón mundial de rally por novena vez

Sébastien Ogier, piloto del Toyota Gazoo Racing, se consagró campeón del Mundial de Rally 2025 (WRC) tras finalizar tercero en el exigente Rally de Arabia Saudita, resultado que le permitió asegurar su noveno título mundial y alcanzar el récord histórico de su compatriota Sébastien Loeb.

El francés coronó una temporada parcial pero altamente efectiva, en la que disputó solo once de los catorce rallies del calendario y aun así logró mantenerse en la cima del campeonato gracias a seis victorias y una notable regularidad.

Una definición vibrante en pleno desierto saudí

La resolución del título en Arabia Saudita fue una de las más dramáticas de los últimos años. Ogier llegó a la jornada final con una ventaja mínima sobre su compañero Elfyn Evans, por lo que cualquier imprevisto podía quitarle la corona.

La acción más determinante ocurrió en la Prueba Especial de Asfan, donde varios candidatos quedaron fuera de la lucha: Mārtiņš Sesks y Kalle Rovanperä sufrieron pinchaduras, mientras que Takamoto Katsuta volcó. En ese contexto, Ogier avanzó del sexto al tercer lugar general, un salto clave que terminó asegurando el título.

Más tarde, en el Wolf Power Stage, adoptó una estrategia conservadora para evitar riesgos y asegurar el resultado. Ese tercer lugar fue suficiente para sellar un campeonato inolvidable, que además significó el primer título mundial para su navegante, Vincent Landais, incorporado al equipo a fines de 2022.

Una campaña impecable pese al calendario reducido

El dominio de Ogier y Landais fue tan contundente como estratégico. Con solo once presencias, la dupla consiguió seis victorias (Montecarlo, Portugal, Italia, Paraguay, Chile y Japón), más que cualquier otra pareja del campeonato. Además, fueron quienes más tramos ganaron, demostrando una combinación de velocidad, temple y experiencia que volvió a situar al francés en lo más alto del rally mundial.

Del otro lado, Elfyn Evans volvió a quedarse a un paso de la gloria. El galés terminó subcampeón por quinta vez, perdiendo la corona por apenas cuatro puntos en un cierre dramático y difícil de asimilar.

El ganador del rally fue Thierry Neuville, quien logró su primera victoria de la temporada en una competencia marcada por pinchaduras, golpes y numerosos problemas mecánicos.

El drama de Sesks y la consolidación de Toyota

Una de las historias del fin de semana la protagonizó Mārtiņš Sesks, gran sorpresa del año. El piloto de M-Sport Ford lideró buena parte del rally, pero un doble pinchazo en Asfan lo relegó irremediablemente y luego terminó abandonando. Su caída permitió que Munster, McErlean y Solberg se metieran en el top ten.

Con este resultado, Toyota cerró un campeonato dominante también en Constructores, consolidando su posición como la estructura más fuerte de la categoría.

El WRC ya mira hacia 2026, donde Ogier volverá a competir de manera parcial y buscará seguir ampliando números que ya lo ubican entre los más grandes de todos los tiempos.