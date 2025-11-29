Tragedia en Perú: murió un hincha de Palmeiras en la previa de la final de la Copa Libertadores

El club brasilero anunció la triste noticia a través de un comunicado en sus redes sociales.

Un hincha del Palmeiras murió en Lima, Perú, mientras viajaba en un autobús turístico en la previa de la final de la Copa Libertadores, donde el equipo brasileño enfrentará a Flamengo. La víctima fue identificada como Caue Brunelli Dezotti, de 38 años.

El club paulista confirmó la noticia mediante un comunicado en el que expresó su profundo pesar. “El Palmeiras lamenta profundamente el fallecimiento del aficionado Caue Brunelli Dezotti, de 38 años, quien se encontraba en Lima para presenciar la final de la Conmebol Libertadores. Según las autoridades locales, el aficionado sufrió un accidente mientras viajaba en un autobús turístico. Expresamos nuestra solidaridad con la familia y amigos de Caue”, señaló la institución.

Según las primeras informaciones, Dezotti viajaba en la parte superior del micro junto a otros hinchas cuando recibió un golpe fatal en la cabeza. El director médico de la Clínica Maison de Santé de Chorrillos, Carlos Navarro, detalló la situación a La República: “A las 4.28 de la tarde llega transportado con una ambulancia de la Policía con un trauma encefálico severo secundario, por un golpe producido en la parte superior de un bus turístico. Ingresa inmediatamente a la Unidad de Trauma Shock, donde lamentablemente se constata su fallecimiento”.

Mientras tanto, la final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Flamengo se disputará este sábado desde las 18 (hora de Argentina) en el Estadio Monumental de Lima, en un clima atravesado por la conmoción entre los hinchas del Verdao.