Dennis McKinney: “Me estoy adaptando muy bien al equipo”

El perimetral de Olímpico expresó sus sensaciones tras sumarse al conjunto conducido por Martín Villagrán.

Hoy 15:00

El perimetral Dennis McKinney analizó su presente en Olímpico de La Banda y destacó cómo avanza su adaptación a la Liga Nacional, en medio de su recuperación por una lesión en el hombro. El jugador remarcó la intensidad del torneo argentino y el fuerte acompañamiento del público bandeño.

McKinney aseguró que la competencia local lo sorprendió por su ritmo y exigencia. Según describió, “es una liga de otro nivel, se juega otro básquetbol, es muy física y hay que pensar mucho y rápido”. También señaló que “todo se mueve a un gran ritmo en la cancha”, un desafío que lo obliga a elevar su rendimiento para estar a la altura.

En cuanto a su inserción en el plantel, el estadounidense afirmó que el proceso marcha de manera positiva. “Me estoy adaptando bien, soy un jugador que puede defender y tomar buenas decisiones en ataque”, comentó. Además, valoró el trabajo del cuerpo técnico al mencionar que “el coach tiene preparadas muchas opciones” para potenciarlo dentro del funcionamiento del equipo.

A su vez, McKinney destacó el empuje del público bandeño, al que consideró un factor clave para el tramo final de la temporada. Definió a la hinchada de Olímpico como “muy buena y comprometida” y reconoció que se hace sentir “sobre todo cuando no está de acuerdo con alguna decisión del árbitro”, dijo entre risas.

Por último, se refirió a su evolución física tras la lesión en el hombro. Afirmó que el problema “quedó atrás” y que, con los entrenamientos diarios, recuperará su plenitud para afrontar lo que resta de la competencia con el equipo bandeño.