Oscar Piastri hizo la Pole en la clasificación del Gran Premio de Qatar

El australiano largará desde el primer lugar en la carrera de mañana y aún sueña con el título. Lando Norris y Max Verstappen finalizaron detrás de él.

Hoy 16:43

Oscar Piastri se quedó con la Pole para el GP de Qatar y aún sueña con el Campeonato de Pilotos. Lando Norris y Max Verstappen, sus principales rivales en la pelea por el Campeonato de Pilotos, largarán desde el 2° y 3° lugar respectivamente. Franco Colapinto tuvo una jornada para el olvido, cometió un error en su vuelta rápida y finalizó último en la clasificación.

En un final apasionante, el australiano marcó un tiempo de 1:19.387, el cual se transformó en el nuevo récord de pista del Circuito Internacional de Lusail y le arrebató el primer lugar a su compañero de equipo, quien quedó una décima por detrás. En caso de ganar mañana, completaría un fin de semana perfecto y estiraría la definición a la última fecha en Abu Dhabi.

Por otro lado, al neerlandés no se lo notó del todo cómodo con su Red Bull (durante todo el fin de semana se quejó del rebote en el auto) y no pudo pasar