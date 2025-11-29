Tras los cortes de luz por la alta demanda enérgetica, el servicio comienza a normalizarse en el NEA y NOA

Tras un colapso de tensión que dejó sin energía a varias provincias del norte del país, Trasnoa confirmó que desde las 18 horas la demanda en media tensión quedó restituida en toda la provincia y el sistema opera con estabilidad creciente.

Hoy 18:22

El sistema eléctrico del NOA y NEA comenzó a estabilizarse este sábado por la tarde luego de un colapso de tensión en el Sistema Interconectado Nacional, originado por la alta demanda energética provocada por la ola de calor que afecta a toda la región.

La falla provocó cortes de luz simultáneos en Santiago del Estero, Salta, Tucumán, Jujuy, Catamarca y La Rioja, donde se registraron importantes caídas de potencia debido al pico de consumo. En Santiago del Estero, la apertura de la ET 500 kV Santiago dejó fuera de servicio a distintas estaciones transformadoras, lo que generó interrupciones en diversos puntos del territorio provincial.

A nivel regional, las caídas de potencia fueron las siguientes:

Jujuy: de 217 MW a 175 MW

de 217 MW a 175 MW Salta: de 415 MW a 324 MW

de 415 MW a 324 MW Tucumán: de 686 MW a 459 MW

de 686 MW a 459 MW Catamarca: de 282 MW a 137 MW

de 282 MW a 137 MW La Rioja: de 339 MW a 175 MW

de 339 MW a 175 MW Santiago del Estero: de 579 MW a 313 MW

La inestabilidad también estuvo asociada a una falla en la línea de 132 kV Bracho – Plus Petrol, que afectó la operación del sistema en el NOA.

En ese marco, TRASNOA informó —por pedido de TRANSENER— que se retiró carga de distribuidores de 13,2 kV y 33 kV para evitar un colapso mayor, aunque la situación comenzó a mejorar rápidamente.

Finalmente, alrededor de las 18 horas, Trasnoa confirmó que toda la demanda en media tensión quedó restituida en la provincia, y que el servicio se encuentra prácticamente normalizado, con labores de estabilización en curso para garantizar la operación segura del sistema.