Desde la salida del cepo, los argentinos compraron más de US$20.000 millones en los bancos

Se trata de un monto equivalente al swap que se firmó con EE.UU. Los datos oficiales entre abril y octubre muestran un fuerte crecimiento de las operaciones para atesoramiento.

Hoy 18:02

La salida del cepo cambiario a mediados de abril devolvió a los argentinos la posibilidad de comprar dólares en los bancos después de casi seis años. Mes a mes, las operaciones fueron creciendo y ya suman más de US$20.000 millones. El mismo monto que EE.UU. acordó prestarle a la Argentina en forma de swap.

El pico de compras de dólares en los bancos se registró en septiembre, cuando 1,8 millones de individuos adquirieron US$5080 millones. La dinámica se dio tras el triunfo peronista en la provincia de Buenos Aires, que generó incertidumbre e impulsó la cotización del tipo de cambio.

En octubre -último dato disponible- se registró una leve baja: 1,6 millones de personas compraron US$4669 millones en las entidades financieras. De todos modos, los últimos dos meses registrados fueron los de mayor cantidad de transacciones minoristas.

Esos números se sumaron a las compras de US$2048 millones en abril; de US$2262 millones en mayo; de US$2416 millones en junio; de US$3408 millones en julio; y de US$2422 millones en agosto.

Así, desde el levantamiento de las restricciones cambiarias para individuos, las compras brutas de billetes totalizaron en US$22.305 millones.

Desde el BCRA recalcan que parte de los fondos adquiridos y registrados en la cuenta billetes quedan depositados en cuentas locales o pueden ser utilizados para cancelar consumos en moneda extranjera con tarjetas.

Por lo tanto, afirman que no necesariamente constituyen formación de activos externos (el concepto también conocido como “fuga de capitales”) como destino final de estos fondos.

A las compras de dólares para atesoramiento se suman los pagos de bienes y servicios al exterior, que no solamente incluyen turismo y suscripciones digitales, sino también compras vía courier.