Aaron Anselmino marcó su primer gol en Borussia Dortmund ante Bayer Leverkusen

El joven central ex Boca metió un cabezazo inatajable en el triunfo 2-1 en el BayArena y tuvo su bautismo en la red. Diablito Echeverri ingresó en el complemento, en medio de los rumores de la respeca de Manchester City.

Hoy 18:51

Luego de su salto frustrado a Chelsea y su arranque en Borussia Dortmund interrumpido por las lesiones, Aaron Anselmino empieza de a poco a hacer pie desde su salida de Boca y demostrar todo el potencial que obnubiló tiempo atrás al pueblo bostero. Este sábado, el joven central argentino marcó su primer gol en Europa en el triunfo 2-1 sobre Bayer Leverkusen, que le dio minutos en el complemento a Claudio Diablito Echeverri, en medio de los rumores de la repesca de Manchester City y la posible vuelta a River.

Antes del cierre de la etapa inicial, con el trámite 0-0 en el BayArena, el central argentino le sacó provecho un centro preciso y al área de Daniel Svensson, ganó en las alturas y metió un cabezazo fuerte y esquinado que pegó en el poste derecho del arquero Mark Flekken y terminó durmiendo entre las redes.

Fue su bautismo goleador desde su arribo al equipo aurinegro a finales de agosto, luego de que disputara el Mundial de Clubes con Chelsea. Como en Londres no iba a tener lugar (apenas un partido y otro en el Sub 21), se tomó la decisión de cederlo a préstamo por una temporada para que pudiera adaptarse al fútbol dinámico del Viejo Continente.

Su historia en Alemania, sin embargo, no comenzó con el pie derecho, ya que sufrió una seguidilla de dolencias musculares que le pusieron un freno a su carrera. Ahora, para su suerte y la del técnico Niko Kovač, se lo nota al 100% física y futbolísticamente, a tal punto que días atrás también fue titular y brindó una asistencia en la paliza 4-0 sobre Villarreal por la Champions League.

Vendido a mediados de 2024 a Chelsea a cambio de 18 millones de dólares, Anselmino jugó apenas 23 encuentros con la camiseta de Boca, marcó dos tantos y repartió tres asistencias. Cifras que demuestran que es mucho más que un sólido y joven caudillo, sino un defensor con despliegue y gran presencia en ambas áreas.