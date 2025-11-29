Indonesia enfrenta una tragedia devastadora con más de 300 muertos por inundaciones y aludes en Sumatra y Aceh

Las lluvias monzónicas provocaron desbordes, deslaves y destrucción total en varias provincias, donde continúan las tareas de rescate y aún hay decenas de desaparecidos.

Hoy 19:04

Las inundaciones que golpean a Indonesia desde hace varios días se convirtieron en una de las peores tragedias recientes del país. Las intensas lluvias monzónicas desencadenaron desbordes de ríos, aludes de barro y devastación total en decenas de poblaciones, sobre todo en las provincias de Sumatra del Norte, Sumatra Occidental y Aceh. El saldo oficial ya supera los 300 muertos y todavía hay decenas de personas cuyo paradero es incierto.

La magnitud del desastre quedó en evidencia cuando los equipos de emergencia informaron que, a medida que el temporal daba una leve tregua este sábado, pudieron acceder a zonas que habían quedado aisladas por las crecidas.

Ahí comenzaron a hallar cuerpos entre los restos de viviendas destruidas, campos arrasados y caminos convertidos en ríos de barro. En algunos parajes selváticos, el acceso sigue siendo extremadamente difícil debido al terreno volcánico y a la acumulación de escombros.

Según la Agencia Nacional de Gestión de Desastres, Sumatra del Norte registró al menos 166 fallecidos, mientras que Sumatra Occidental contabilizó 90 víctimas. En Aceh, los rescatistas recuperaron otros 47 cuerpos, aunque el propio organismo advirtió que el número de muertes podría aumentar a medida que las brigadas accedan a áreas todavía inaccesibles. En Agam, una localidad de Sumatra Occidental, se buscan a casi 80 personas enterradas bajo toneladas de barro y rocas.

El escenario humanitario también es crítico: 60.000 familias tuvieron que abandonar sus hogares y trasladarse a refugios estatales improvisados, muchos de ellos montados en escuelas y edificios públicos.

Las autoridades reconocen que el nivel de destrucción dificulta incluso las tareas básicas, como distribuir alimentos y garantizar atención médica.

Frente a la persistencia de las lluvias, el gobierno recurrió a una estrategia poco habitual en la región: la siembra de nubes. Esta técnica, que consiste en dispersar productos químicos en la atmósfera para inducir la precipitación lejos de las zonas más afectadas, busca generar una ventana de estabilidad que permita avanzar con las operaciones de rescate.

“Necesitamos desviar la lluvia para acceder a los puntos donde hay personas atrapadas”, explicó Suharyanto, jefe de la agencia de desastres.

En las costas de Sumatra Occidental, la aparición de enormes montículos de árboles y troncos arrastrados hasta la playa de Air Tawar encendió alarmas sobre una posible relación entre la tragedia y la tala ilegal. Ambientalistas y vecinos denuncian desde hace años que la deforestación incrementa la vulnerabilidad de las montañas a los deslizamientos.

La provincia de Aceh, una de las más golpeadas, decretó el estado de emergencia hasta el 11 de diciembre. Su gobernador, Muzakir Manaf, reconoció las dificultades: “Tenemos que actuar rápido, pero las condiciones del terreno nos frenan”. Las autoridades intentan movilizar maquinaria pesada, aunque el barro y las nuevas precipitaciones complican cada operación.

En Indonesia, un archipiélago de más de 17.000 islas, las inundaciones y los deslizamientos de tierra son un fenómeno recurrente durante la temporada de lluvias. Sin embargo, la combinación de tormentas intensas, deforestación y poblaciones asentadas en laderas inestables volvió especialmente letal este nuevo capítulo.