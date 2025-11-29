Javier Milei volvió a defender la Boleta Única de Papel y apuntó contra el kirchnerismo: “Bajó el riesgo kuka”

El Presidente destacó en redes sociales que el nuevo sistema de votación representó “un shock de productividad” y vinculó la mejora electoral de La Libertad Avanza al uso de la BUP en los comicios legislativos del 26 de octubre.

Hoy 20:15

El Presidente Javier Milei volvió a apuntar contra el kirchnerismo y defendió la Boleta Única de Papel: “Bajó el riesgo kuka”.

“Estaba trabajando con un Ministro y al repasar la evolución de la Cámara de Diputados, pasando de 2 bancas (2021) a sólo por ahora 94, me dejó una reflexión: ‘La boleta única papel es el shock de productividad más grande que haya tenido Argentina al bajar el riesgo kuka’”, afirmó el jefe de Estado en sus redes sociales.

La referencia del Presidente tiene que ver con la victoria de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas del 26 de octubre. En el próximo Congreso el oficialismo tendrá una representación mucho más grande, con lo que podrá avanzar con mayor facilidad con sus proyectos.

En el último turno electoral se cambió el sistema de votación: se reemplazó la tradicional boleta partidaria por la BUP. Ya había provincias que la utilizaban pero fue la primera vez que se usó en una elección nacional.

El Gobierno busca impulsar el uso de la Boleta Única de Papel en todo el país. Al respecto, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, prepara una reunión con los presidentes de La Libertad Avanza para inpulsar la BUP. La idea de la Secretaria General es convocar a la reunión antes de fin de año.

El ejecutivo busca unificar el sistema de votación en todos los distritos federales para que la BUP quede habilitada en las elecciones de 2027. La mesa del gobierno nacional busca la aprobación de los gobernadores dialoguistas para aplicarla.

El objetivo es unificar los procesos electorales junto con la disputa por gobernaciones, legislaturas provinciales y cargos municipales. Córdoba, Mendoza y Santa Fe ya aplican este mecanismo.

En este sentido, Karina Milei convocó a un congreso de La Libertad Avanza en Mar del Plata este domingo. Lo encabezará también el armador y diputado electo, Sebastián Pareja.

La secretaria general de la Presidencia quedó a cargo de la mesa política del Gobierno, que coordina la estrategia legislativa a nivel nacional para impusar el Presupuesto 2026 y las reformas laboral y tributaria. Nación sumará además las modificaciones a la Ley de Glaciares junto con los cambios al Código Penal.