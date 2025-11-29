Amenazó a un adolescente en plena calle y la Justicia ordenó una prohibición de acercamiento

El hecho fue denunciado por la abuela del menor. Interviene personal de la Comisaría Cuarta.

Un grave episodio de amenazas contra un menor de edad fue denunciado este sábado en el barrio Libertad, donde un joven de aproximadamente 20 años habría interceptado a un adolescente y lo amenazó de muerte con un arma blanca.

El hecho ocurrió alrededor de las 00.30, en la intersección de Santa Rosa y Sarmiento, cuando el menor regresaba a su domicilio tras comprar en una pizzería de la zona.

Según consta en el parte policial, la denuncia fue radicada por Margarita Luz Rodríguez, de 64 años, abuela del adolescente de 16. La mujer manifestó que el joven conocido como “Negrito”, identificado como Joaquín Morales, domiciliado también en el barrio Libertad, abordó al menor y lo amenazó de forma directa diciéndole: “Ya te voy a agarrar y los voy a cagar macheteando a vos y tu hermano Walter”, en palabras textuales difundidas por la policía.

La denuncia fue recepcionada en la Comisaría Comunitaria N° 4. Tras ser informada del caso, la fiscal de turno, Dra. Luciana Jacobo, dispuso una prohibición de acercamiento por 90 días para el acusado, en favor del menor y su familia. Además, ordenó un relevamiento vecinal y que las actuaciones sean remitidas a la Oficina de Salidas Alternativas del Ministerio Público Fiscal.