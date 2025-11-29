Fuerte temporal con lluvia, viento y granizo golpeó a Frías y zonas aledañas

Se inició este sábado a la noche. El fenómeno generó importantes complicaciones y hay temor entre los vecinos.

Hoy 20:39

Un violento temporal sorprendió este sábado por la noche a la ciudad de Frías y a parajes cercanos, donde la combinación de lluvia intensa, viento y granizo provocó importantes daños materiales y un brusco cambio en las condiciones climáticas. El fenómeno se desató alrededor de las 20 horas, generando preocupación entre los vecinos que no esperaban un ataque climático de tal magnitud tras varias jornadas de calor sofocante.

De acuerdo con testimonios de la comunidad, ráfagas de viento muy fuerte avanzaron sobre distintos sectores de la ciudad, provocando la voladura de techos, además de la caída de postes de energía y árboles, lo que ocasionó cortes intermitentes de luz y dificultades para circular. Las imágenes que comenzaron a viralizarse muestran calles anegadas y estructuras dañadas por la violencia del temporal.

El ingreso de la tormenta produjo además un marcado descenso de la temperatura, que llegó como un alivio tras días agobiantes. Sin embargo, el impacto meteorológico no sólo afectó a Frías: las localidades vecinas también reportaron daños y fuertes ráfagas, por lo que personal municipal y de emergencias trabaja para evaluar la magnitud de las consecuencias.