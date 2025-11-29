Ingresar
Todos los campeones de la Copa Libertadores en la historia

Flamengo derrotó 1-0 a Palmeiras en el Estadio Monumental de Lima y se transformó en el nuevo campeón. Repasá el historial completo y quién ganó más.

Hoy 21:56

En el Estadio Monumental de Lima, Flamengo venció 1-0 a Palmeiras y obtuvo la Copa Libertadores 2025. El Fla se transformó en el primer cuadro brasileño en levantar cuatro veces el trofeo, de esta forma, el país lusófono alcanzó a Argentina en títulos ganados en este certamen. Repasa el listado completo y quién ganó más.

En la historia de la competencia, ocho equipos argentinos se quedaron con la gloria eterna. El primero fue Independiente en 1964, de esta forma, comenzó una relación fructífera con el certamen, del que se transformó en el máximo ganador con siete títulos, el último en 1984.

En 1967, la Copa volvió a Avellaneda, para quedar en manos de Racing por primera y única vez. Tras esa gesta, siguió un histórico tricampeonato de Estudiantes de La Plata, que lo catapultó en su momento a ser el equipo que más veces se había quedado con esta competición.

El siguiente cuadro nacional en ganar la Libertadores fue Boca en 1977, logrando repetir la hazaña al año siguiente. Pocos años después, Argentinos y River se unieron consecutivamente al listado de clubes argentinos con esta presea.

Los últimos dos en añadirse fueron Vélez en 1994 y San Lorenzo en 2014, desde entonces, nadie más pudo ingresar a la acotada nómina.

Todos los campeones de la Copa Libertadores en su historia

  • 2025 - Flamengo
  • 2024 - Botafogo
  • 2023 - Fluminense
  • 2022 - Flamengo
  • 2021 - Palmeiras
  • 2020 - Palmeiras
  • 2019 - Flamengo
  • 2018 - River Plate
  • 2017 - Gremio
  • 2016 - Atlético Nacional
  • 2015 - River Plate
  • 2014 - San Lorenzo
  • 2013 - Atlético Mineiro
  • 2012 - Corinthians
  • 2011 - Santos
  • 2010 - Internacional
  • 2009 - Estudiantes
  • 2008 - Liga de Quito
  • 2007 - Boca Juniors
  • 2006 - Internacional
  • 2005 - Sao Paulo
  • 2004 - Once Caldas
  • 2003 - Boca Juniors
  • 2002 - Olimpia
  • 2001 - Boca Juniors
  • 2000 - Boca Juniors
  • 1999 - Palmeiras
  • 1998 - Vasco da Gama
  • 1997 - Cruzeiro
  • 1996 - River Plate
  • 1995 - Gremio
  • 1994 - Vélez Sarsfield
  • 1993 - Sao Paulo
  • 1992 - Sao Paulo
  • 1991 - Colo Colo
  • 1990 - Olimpia
  • 1989 - Atlético Nacional
  • 1988 - Nacional
  • 1987 - Peñarol
  • 1986 - River Plate
  • 1985 - Argentinos Juniors
  • 1984 - Independiente
  • 1983 - Gremio
  • 1982 - Peñarol
  • 1981 - Flamengo
  • 1980 - Nacional
  • 1979 - Olimpia
  • 1978 - Boca Juniors
  • 1977 - Boca Juniors
  • 1976 - Cruzeiro
  • 1975 - Independiente
  • 1974 - Independiente
  • 1973 - Independiente
  • 1972 - Independiente
  • 1971 - Nacional
  • 1970 - Estudiantes La Plata
  • 1969 - Estudiantes La Plata
  • 1968 - Estudiantes La Plata
  • 1967 - Racing Club
  • 1966 - Peñarol
  • 1965 - Independiente
  • 1964 - Independiente
  • 1963 - Santos
  • 1962 - Santos
  • 1961 - Peñarol
  • 1960 - Peñarol

