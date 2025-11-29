Elías Suárez y Carlos Silva Neder asumirán el 10 de diciembre: cómo será el acto de juramento en la Cámara de Diputados

Al acto hay invitados especiales, familiares y representantes de instituciones locales.

Santiago del Estero ya se prepara para uno de los eventos institucionales más importantes del año. El próximo miércoles 10 de diciembre, a las 19.30, se llevará a cabo la toma de juramento del gobernador electo, Elías Suárez, y del vicegobernador electo, Carlos Silva Neder, en una ceremonia que tendrá lugar en la Cámara de Diputados de la provincia.

El acto se realizará en consonancia con los resultados de las elecciones provinciales del 26 de octubre, donde la voluntad popular consagró a Elías Miguel Suárez como gobernador y a Silva Neder como vicegobernador. La actividad comenzará con una sesión especial, encabezada por el presidente provisional de la Legislatura, que incluirá el izado de banderas, la lectura de la resolución de convocatoria y la presencia del vicegobernador electo, quien será el primero en prestar juramento para luego hacerse cargo de la sesión.

Luego de un cuarto intermedio, está previsto el arribo del gobernador electo y su esposa a la Cámara de Diputados, donde serán recibidos por comisiones protocolares internas y externas. Tras retomar la sesión, se procederá al ingreso de autoridades, la entonación del Himno Nacional Argentino y la lectura del acta oficial a cargo de la escribana general de Gobierno, María Virginia Viaña. Finalmente, Silva Neder tomará juramento a Elías Suárez, dando así cumplimiento formal a la asunción del nuevo mandatario.

La ceremonia contará con una asistencia institucional de primer nivel. Fueron invitados representantes de la Iglesia, las Fuerzas Armadas y de Seguridad —Ejército Argentino, Policía Federal, Prefectura, Gendarmería y Policía de la Provincia—, además de autoridades de la ANAC, de las universidades UNSE y UCSE, del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, y del presidente de la Fundación El Libro, entidad que coorganiza la feria provincial.

También participarán miembros del Poder Judicial (provincial y federal), cámaras empresariales —Industria, Construcción, Emprendedores y Turismo—, colegios profesionales nucleados en FEPUSE, Cámara de Comercio e Industria, organizaciones civiles, sindicatos, referentes de la cultura y el deporte, junto a funcionarios provinciales y nacionales.

Con un protocolo tradicional y una fuerte presencia institucional, la provincia se encamina así a formalizar el inicio de una nueva gestión, marcada por la continuidad política y el acompañamiento de múltiples sectores de la vida santiagueña.