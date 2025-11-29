Ofrecen una recompensa para hallar a un perrito perdido

El cachorro está perdido desde el 24 de noviembre pasado.
Una familia santiagueña lanzó un desesperado pedido de ayuda para dar con su perrito, que se encuentra perdido desde el 24 de noviembre y cuya búsqueda movilizó a vecinos de la zona.
Según informaron, el animal desapareció sin dejar rastro y, ante la preocupación por su bienestar, decidieron ofrecer una recompensa de $100.000 a cualquier persona que pueda aportar datos certeros o lograr encontrarlo. La imagen difundida muestra al perro, de pelaje blanco y negro, de expresión dócil.
Quienes tengan información pueden comunicarse de manera inmediata al 3856 136548. La familia agradeció de antemano toda colaboración y apeló a la solidaridad de la comunidad para lograr el reencuentro.