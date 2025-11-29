Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 29 NOV 2025 | 30º
X
Mascotas

Ofrecen una recompensa para hallar a un perrito perdido

El cachorro está perdido desde el 24 de noviembre pasado.

Hoy 23:22
perro perdido

Una familia santiagueña lanzó un desesperado pedido de ayuda para dar con su perrito, que se encuentra perdido desde el 24 de noviembre y cuya búsqueda movilizó a vecinos de la zona.

Según informaron, el animal desapareció sin dejar rastro y, ante la preocupación por su bienestar, decidieron ofrecer una recompensa de $100.000 a cualquier persona que pueda aportar datos certeros o lograr encontrarlo. La imagen difundida muestra al perro, de pelaje blanco y negro, de expresión dócil.

Quienes tengan información pueden comunicarse de manera inmediata al 3856 136548. La familia agradeció de antemano toda colaboración y apeló a la solidaridad de la comunidad para lograr el reencuentro.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. El tiempo para este sábado 29 de noviembre en Santiago del Estero: máxima de 38º y probables tormentas durante todo el día
  2. 2. Violento accidente entre un tren y un auto en La Banda: dos mujeres resultaron heridas
  3. 3. Fin del sueño Ferroviario: Central Córdoba cayo ante Estudiantes en el Madre de Ciudades y se despidió del Clausura
  4. 4. Franco Colapinto quedó eliminado en la clasificación y largará último en el Gran Premio de Qatar de la F1
  5. 5. Otra vez en Lima, Flamengo fue más que Palmeiras y se consagró campeón de la Copa Libertadores
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT