Ofrecen una recompensa para hallar a un perrito perdido

El cachorro está perdido desde el 24 de noviembre pasado.

Hoy 23:22

Una familia santiagueña lanzó un desesperado pedido de ayuda para dar con su perrito, que se encuentra perdido desde el 24 de noviembre y cuya búsqueda movilizó a vecinos de la zona.

Según informaron, el animal desapareció sin dejar rastro y, ante la preocupación por su bienestar, decidieron ofrecer una recompensa de $100.000 a cualquier persona que pueda aportar datos certeros o lograr encontrarlo. La imagen difundida muestra al perro, de pelaje blanco y negro, de expresión dócil.

Quienes tengan información pueden comunicarse de manera inmediata al 3856 136548. La familia agradeció de antemano toda colaboración y apeló a la solidaridad de la comunidad para lograr el reencuentro.