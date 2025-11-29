Impactantes imágenes del desastre que dejó la tormenta de viento y granizo en Frías

El temporal causó graves daños en la ciudad.

Hoy 23:53

La ciudad de Frías vivió este sábado por la noche una verdadera pesadilla climática, y las fotos y videos que circularon en redes sociales revelan la magnitud del desastre. Las imágenes muestran calles arrasadas, árboles caídos por doquier, techos arrancados de cuajo y una lluvia de granizo que golpeó sin tregua.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

temporal frías

Vecinos describieron el episodio como “un apocalipsis”, y no es para menos: la fuerza del viento dejó a toda la ciudad completamente a oscuras, con daños materiales que todavía son imposibles de cuantificar en su totalidad.

Testimonios enviados a este medio señalan que hubo una voladura masiva de techos, postes partidos, ramas esparcidas por las calles y viviendas gravemente afectadas. La tormenta avanzó con tal intensidad que en cuestión de minutos transformó a Frías en un escenario devastado.

Zonas aledañas también resultaron perjudicadas por el fenómeno, que irrumpió alrededor de las 20 con un cambio brusco de temperatura tras jornadas agobiantes. La comunidad espera ahora por asistencia y una evaluación oficial de los daños sufridos.