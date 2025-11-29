Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 30 NOV 2025 | 28º
X
Locales

Impactantes imágenes del desastre que dejó la tormenta de viento y granizo en Frías

El temporal causó graves daños en la ciudad.

Hoy 23:53

La ciudad de Frías vivió este sábado por la noche una verdadera pesadilla climática, y las fotos y videos que circularon en redes sociales revelan la magnitud del desastre. Las imágenes muestran calles arrasadas, árboles caídos por doquier, techos arrancados de cuajo y una lluvia de granizo que golpeó sin tregua.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

temporal frías temporal frías

Vecinos describieron el episodio como “un apocalipsis”, y no es para menos: la fuerza del viento dejó a toda la ciudad completamente a oscuras, con daños materiales que todavía son imposibles de cuantificar en su totalidad.

Testimonios enviados a este medio señalan que hubo una voladura masiva de techos, postes partidos, ramas esparcidas por las calles y viviendas gravemente afectadas. La tormenta avanzó con tal intensidad que en cuestión de minutos transformó a Frías en un escenario devastado.

Zonas aledañas también resultaron perjudicadas por el fenómeno, que irrumpió alrededor de las 20 con un cambio brusco de temperatura tras jornadas agobiantes. La comunidad espera ahora por asistencia y una evaluación oficial de los daños sufridos.

TEMAS Frías

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Amenazó a un adolescente en plena calle y la Justicia ordenó una prohibición de acercamiento
  2. 2. Pullaro apuntó a la corrupción en ANDIS al inaugurar un hospital en Rafaela
  3. 3. Concretaron la Jornada “Cero Tolerancia a la Violencia de Género en tu lugar de trabajo”
  4. 4. Impactantes imágenes del desastre que dejó la tormenta de viento y granizo en Frías
  5. 5. Obras Públicas de la Municipalidad realizó la limpieza del desagüe pluvial de avenida Alsina
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT