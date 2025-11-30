Independiente venció a Fusión Riojana y recuperó la sonrisa en la Liga Argentina

El elenco santiagueño se impuso por 90-80 como local para retomar la senda del triunfo en el torneo de la segunda categoría del básquet argentino.

Hoy 01:25

Independiente logró un triunfo necesario en la Liga Argentina de Básquet al superar a Fusión Riojana por 90-80 en el estadio “Israel Parnás”, resultado que le permitió cortar la racha negativa y alcanzar un récord de 2-6 en el torneo de segunda categoría del básquet nacional.

El equipo dirigido por Eric Rovner mostró actitud, variantes y varios pasajes de muy buen juego para celebrar su segunda victoria en la temporada. La gran figura fue Cristian Amicucci, autor de 24 puntos y 13 rebotes, secundado por Morera (19 puntos, 8 rebotes y 5 asistencias) y Julien (14 puntos y 10 asistencias).

Independiente comenzó firme, rompiendo la presión rival y anotando con todos sus titulares. Morera (12 puntos) y Julien (7) encabezaron el goleo del local, que se llevó el primer cuarto por 30-20 gracias a una ofensiva fluida y consistente.

En el segundo parcial el trámite fue más equilibrado. Rodríguez, con 9 puntos, sostuvo a los riojanos, mientras que en el local emergió Amicucci, dominante en la pintura con 10 tantos en ese tramo. El calor santiagueño y la baja en el ritmo marcaron un cierre parejo antes del entretiempo.

Tras el descanso largo, Fusión Riojana volvió a presionar y logró acortar diferencias ante un Independiente que perdió eficacia, especialmente desde el perímetro (0/10 en triples). El duelo Abeiro-Amicucci tomó protagonismo en un cuarto que la visita ganó 24-17 para quedar apenas 68-66 abajo.

En el último segmento, Inde se recompuso. Los ingresos de Zarco y Lange le dieron energía y oxígeno al equipo, que recuperó el control del partido. Con el retorno de los titulares y el liderazgo ofensivo de Amicucci, aparecieron Morera y Baeza para sentenciar el encuentro.

Finalmente, Independiente cerró un sólido 90-80 y dio el primer paso en una seguidilla clave de tres partidos en casa, apuntando a enderezar su camino en la competencia.