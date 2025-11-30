Independiente venció a Fusión Riojana y recuperó la sonrisa en la Liga Argentina

El elenco santiagueño se impuso por 90-80 como local para retomar la senda del triunfo en el torneo de la segunda categoría del básquet argentino.
Independiente logró un triunfo necesario en la Liga Argentina de Básquet al superar a Fusión Riojana por 90-80 en el estadio “Israel Parnás”, resultado que le permitió cortar la racha negativa y alcanzar un récord de 2-6 en el torneo de segunda categoría del básquet nacional.
El equipo dirigido por Eric Rovner mostró actitud, variantes y varios pasajes de muy buen juego para celebrar su segunda victoria en la temporada. La gran figura fue Cristian Amicucci, autor de 24 puntos y 13 rebotes, secundado por Morera (19 puntos, 8 rebotes y 5 asistencias) y Julien (14 puntos y 10 asistencias).
Independiente comenzó firme, rompiendo la presión rival y anotando con todos sus titulares. Morera (12 puntos) y Julien (7) encabezaron el goleo del local, que se llevó el primer cuarto por 30-20 gracias a una ofensiva fluida y consistente.
En el segundo parcial el trámite fue más equilibrado. Rodríguez, con 9 puntos, sostuvo a los riojanos, mientras que en el local emergió Amicucci, dominante en la pintura con 10 tantos en ese tramo. El calor santiagueño y la baja en el ritmo marcaron un cierre parejo antes del entretiempo.
Tras el descanso largo, Fusión Riojana volvió a presionar y logró acortar diferencias ante un Independiente que perdió eficacia, especialmente desde el perímetro (0/10 en triples). El duelo Abeiro-Amicucci tomó protagonismo en un cuarto que la visita ganó 24-17 para quedar apenas 68-66 abajo.
En el último segmento, Inde se recompuso. Los ingresos de Zarco y Lange le dieron energía y oxígeno al equipo, que recuperó el control del partido. Con el retorno de los titulares y el liderazgo ofensivo de Amicucci, aparecieron Morera y Baeza para sentenciar el encuentro.
Finalmente, Independiente cerró un sólido 90-80 y dio el primer paso en una seguidilla clave de tres partidos en casa, apuntando a enderezar su camino en la competencia.