Un nuevo tiroteo en California dejó un saldo de 4 muertos y 10 heridos

Agentes del FBI y la policía de Stockton investigan el caso. El ataque armado dejó varias víctimas fatales y heridos, entre ellos menores, mientras las autoridades buscan al responsable.

Hoy 07:22

Al menos cuatro personas murieron y otras diez resultaron heridas tras un tiroteo que interrumpió una celebración familiar en un salón de banquetes de Stockton, California, durante la noche del sábado.

De acuerdo con Heather Brent, portavoz del Sheriff del condado de San Joaquín, los disparos comenzaron poco antes de las 18:00 en la cuadra 1900 de Lucile Avenue.

La vocera indicó que se trataba de “una celebración familiar”, mientras que Jason Lee, vicealcalde de Stockton, señaló que la violencia se desencadenó en el marco de “una fiesta de cumpleaños infantil”. Brent confirmó que entre los heridos y fallecidos “había niños y adultos”, y reconoció: “Es inconcebible que hubiera niños pequeños que sufrieran daños”.

“Me siento devastado y furioso al enterarme del tiroteo masivo ocurrido en la fiesta de cumpleaños de un niño. Una fiesta de cumpleaños nunca debería ser un lugar donde las familias teman por sus vidas”, escribió.

“Esta noche, siento un peso indescriptible. Como vicealcaldesa de Stockton, y como alguien que creció en esta comunidad, estoy devastada y enojada al enterarme del tiroteo masivo en la fiesta de cumpleaños de un niño. La violencia afectó mi vida de joven, y ver a nuestros hijos, padres y vecinos pasar por esto me conmueve profundamente. Stockton es mi hogar. Estas son nuestras familias. Esta es nuestra comunidad”, agregó Lee a través de Facebook.

Aún no se informó oficialmente el estado, las edades ni los géneros de las víctimas. Las autoridades investigan la identidad del atacante, aunque Brent advirtió que “este podría ser un incidente selectivo” y aseguró que “nuestra prioridad principal ahora mismo es identificar al sospechoso”.

Por el momento, no está claro si los disparos se originaron dentro o fuera del salón de banquetes. En la investigación colaboran agentes federales del FBI, la policía de Stockton y otros cuerpos policiales locales.

“Las familias deben estar juntas en el hospital, al lado de su ser querido, rezando para que sobreviva. Este es el fin de semana de Acción de Gracias. Es cuando las familias se reúnen, celebran, comparten recuerdos y se dan cariño. Y, lamentablemente, esta noche, el cielo es un poco más grande con las personas, niños y adultos que, lamentablemente, no sobrevivieron”, informó la alcaldesa, Cristina Fugazzi.

La oficina del gobernador de California, Gavin Newsom, difundió en X que el mandatario fue notificado sobre el “horrible tiroteo”, y que la Oficina de Servicios de Emergencia del Estado coordina acciones con las fuerzas del orden y mantiene el monitoreo constante de la situación.

“Instamos a cualquier persona que tenga información, imágenes de video o que haya presenciado cualquier parte de este incidente a que se comunique con la Oficina del Sheriff del Condado de San Joaquín de inmediato.”, dijo la policía.

La balacera en California ocurrió luego del tiroteo del miércoles pasado, en el que fueron heridos dos miembros de la Guardia Nacional en Washington, a pocos metros de la Casa Blanca. Por el hecho, hay un sospechoso bajo custodia.

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, informó que los integrantes del cuerpo de seguridad recibieron impactos de bala mientras se encontraban cumpliendo sus funciones. Uno de los uniformados murió.

El presidente estadounidense Donald Trump se refirió al tiroteo contra los oficiales de la Guardia Nacional la misma noche de la tragedia. El mandatario republicano sostuvo que el ataque constituyó “un acto de maldad, un acto de odio y un acto de terrorismo”, y agregó que “fue un crimen contra toda nuestra nación”.

El ataque tuvo lugar en la intersección de la calle 17 y la calle I, una zona de tránsito intenso ubicada a corta distancia de la sede presidencial.