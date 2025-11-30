Murió adolescente que cayó de la moto en la que viajaba con su bebé

Camila Mansilla estuvo internada dos días en estado crítico y pese a los esfuerzos médicos, no logró sobreponerse.

Hoy 07:20

Camila Mansilla, de 19 años, falleció en la madrugada del sábado luego de permanecer internada desde el miércoles, día en que sufrió un grave accidente vial al caer de una motocicleta en la que viajaba junto a su pareja y su bebé de tres meses.

La joven había ingresado al Centro Integral de Salud Banda con politraumatismo severo de cráneo y se encontraba con asistencia mecánica. Según fuentes médicas, pese a los tratamientos aplicados, se descompensó y murió alrededor de la 1.30 del sábado.

Personal de la Comisaría 16 informó que la notificación del fallecimiento fue realizada por un efectivo que cumplía funciones adicionales en el hospital.

El accidente ocurrió cuando Mansilla viajaba como acompañante de su concubino, Juan Maguna, de 25 años, residente en Jumi Pozo, departamento Banda, junto a su bebé. Los tres se desplazaban en una motocicleta Honda Wave por Ruta Provincial 21, con destino a Clodomira. De acuerdo con la investigación inicial, la cadena del rodado se rompió, lo que provocó que Maguna perdiera el control del vehículo y que los ocupantes cayeran sobre la calzada.

Los tres resultaron lesionados y fueron trasladados al hospital Guillermo Rawson. Maguna sufrió escoriaciones en la pierna izquierda, mientras que Mansilla y el bebé presentaban traumatismos en la cabeza. Debido a la gravedad del cuadro de la joven y del niño, ambos fueron derivados al Centro Integral de Salud Banda para estudios y atención de mayor complejidad. Allí se determinó que el estado de la adolescente era crítico, mientras que el bebé presentaba lesiones leves, con un tiempo estimado de recuperación de 10 días.

Tras el fallecimiento, el cuerpo de Mansilla fue trasladado a la morgue judicial y luego entregado a sus familiares.

El día del accidente, la fiscal Cecilia Guido dispuso la intervención de peritos de Criminalística y que las víctimas fueran examinadas por el médico de Sanidad.