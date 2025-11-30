Colapinto finalizó 14º en el GP de Qatar, que tuvo a Verstappen como ganador y dejó al rojo vivo la lucha por el título

El piloto argentino largó desde boxes y pudo escalar posiciones. El neerlandés finalizó primero y llega con chances de campeonar a la última fecha.

Hoy 14:59

Franco Colapinto completó un duro Gran Premio de Qatar y logró finalizar en la 14ª posición, un resultado valioso teniendo en cuenta que largó desde la calle de boxes debido a una penalización por modificaciones en el Alpine A525 durante el régimen de parque cerrado. El argentino consiguió avanzar, aprovechar incidentes ajenos y completar la carrera a una vuelta del ganador, Max Verstappen, quien superó a Oscar Piastri, Carlos Sainz y Lando Norris. El título se definirá el próximo domingo.

El piloto de Pilar inició la competencia en Losail con neumáticos duros, con los que completó siete giros antes de montar el primer juego de compuesto medio. En ese tramo logró escalar algunas posiciones gracias al toque entre su compañero Pierre Gasly y Nico Hülkenberg (Sauber), incidente que provocó el abandono del alemán y motivó una neutralización con Auto de Seguridad durante cuatro vueltas.

Con el primer set de neumáticos medios, Colapinto se reacomodó en el 16° lugar, aprovechando las detenciones de otros pilotos para cambiar gomas. Se mantuvo con ese compuesto durante 25 vueltas, cumpliendo con la recomendación de Pirelli para preservar la seguridad. Con su última parada, encaró el tramo final y logró cerrar la prueba en 14ª posición, beneficiado además por los retrasos de Lance Stroll (Aston Martin) e Isack Hadjar (Racing Bulls).

El resultado significó un cierre positivo para un fin de semana complicado, en el que el Alpine mostró inestabilidad y lo dejó sin chances de mejorar el 20° lugar obtenido tanto en clasificación como en la carrera Sprint. Ahora, Colapinto se prepara para la última fecha del campeonato en Abu Dhabi, antes de enfocarse en los test de los nuevos coches de 2026.

Además, el argentino terminó por delante de Pierre Gasly, quien había sido 9° en la qualy pero, tras el toque con Hülkenberg, quedó relegado al fondo y terminó detrás de Esteban Ocon (Haas). El francés recibió una penalización de cinco segundos por una falsa largada, completando un fin de semana adverso para la escudería Alpine.