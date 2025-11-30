Ingresar
Franco Colapinto afronta el GP de Qatar, que puede definir el campeón de la Fórmula 1

El piloto de Alpine intentará revertir su flojo inicio en Lusail. Lando Norris buscará consagrarse con el título de la máxima categoría del automovilismo.

Hoy 07:26

Franco Colapinto saldrá a la pista este domingo para disputar el Gran Premio de Qatar, una carrera clave para definir al nuevo campeón de la Fórmula 1. El piloto argentino llega golpeado tras un fin de semana muy difícil en el Circuito Internacional de Lusail, donde terminó último en todas las sesiones previas. “Triste porque creo que fue todo mío: no manejé bien, no me sentí bien y no cerré una buena vuelta”, reconoció.

Mientras Colapinto intenta revertir su performance con el Alpine A525, la lucha por el campeonato se encuentra en su punto máximo. Lando Norris lidera con 396 puntos, seguido de Oscar Piastri —ganador de la Sprint— con 374, y del vigente campeón Max Verstappen, que suma 371. El británico de McLaren tiene la gran oportunidad de definir el título en Lusail.

Para ser campeón este domingo, Norris necesita una combinación de resultados. La única forma directa es ganar la carrera. Si no lo hace, dependerá de las posiciones de Piastri y Verstappen, lo que podría estirar la definición hasta el GP de Abu Dabi.

Qué necesita Lando Norris para ser campeón:

  • Si gana, es campeón.
  • Si sale 2°: Piastri debe terminar 4° o peor y Verstappen 3° o peor.
  • Si sale 3°: Piastri debe ser 5° o peor y Verstappen 4° o peor.
  • Si sale 4°: Piastri 6° o peor y Verstappen 5° o peor.
  • Si sale 5°: Piastri 7° o peor y Verstappen 6° o peor.
  • Si sale 6°: Piastri 8° o peor y Verstappen 7° o peor.
  • Si sale 7°: Piastri 9° o peor y Verstappen 8° o peor.
  • Si sale 8°: Piastri no debe sumar y Verstappen debe terminar 10° o peor.
  • Si Norris no suma puntos, deberá esperar que Piastri tampoco lo haga y que Verstappen no sume más de uno.

La grilla de partida para el GP de Qatar quedó conformada de la siguiente manera:

  1. Oscar Piastri
  2. Lando Norris
  3. Max Verstappen
  4. George Russell
  5. Kimi Antonelli
  6. Isack Hadjar
  7. Carlos Sainz
  8. Fernando Alonso
  9. Pierre Gasly
  10. Charles Leclerc
  11. Nico Hülkenberg
  12. Liam Lawson
  13. Oliver Bearman
  14. Gabriel Bortoleto
  15. Alexander Albon
  16. Yuki Tsunoda
  17. Esteban Ocon
  18. Lewis Hamilton
  19. Lance Stroll
  20. Franco Colapinto

El Gran Premio de Qatar se largará este domingo a las 13:00 (hora argentina) en el circuito de Lusail y podrá verse por ESPN, Fox Sports y Disney+ Premium.

