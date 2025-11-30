VIDEO: así fue el cruce entre Messi y Maxi Moralez en el partido de Inter Miami ante New York City

A pocos minutos de empezar el partido, el 10 de las Garzas empezó a discutir con su compatriota y otro futbolista los tuvo que frenar.

Inter Miami derrotó 2-1 a New York City FC en la final de la Conferencia Este de la MLS, en un partido caliente que tuvo como protagonista a Lionel Messi, quien discutió de manera intensa con Maxi Moralez en pleno primer tiempo.

El conflicto comenzó tras una dura infracción del ex Racing y Vélez sobre Maximiliano Falcón. La protesta generalizada de los jugadores de Miami —que pedían la expulsión— desencadenó empujones y un clima tenso. En ese contexto, Messi se metió en el tumulto, fue directamente a encarar a Moralez y lo insultó durante varios segundos. El mediocampista de New York intentó mantenerse firme mientras un compañero sujetó al astro argentino, que seguía recriminándole la acción.

Con el juego reanudado y el ambiente todavía caliente, Messi jugó rápido para Jordi Alba, quien envió un centro perfecto al área. Allí apareció Tadeo Allende, que conectó de cabeza para estirar la ventaja y encaminar la victoria del conjunto rosa.

En caso de ganar la final de la Conferencia Este, Messi no sumará un título oficial, pero sí le permitirá a Inter Miami avanzar a la definición por el trofeo de la MLS, que se disputará el próximo sábado a las 16.30 (hora argentina). El rival saldrá del cruce entre Vancouver Whitecaps y San Diego FC.