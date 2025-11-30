Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 30 NOV 2025 | 30º
X
Somos Deporte

VIDEO: así fue el cruce entre Messi y Maxi Moralez en el partido de Inter Miami ante New York City

A pocos minutos de empezar el partido, el 10 de las Garzas empezó a discutir con su compatriota y otro futbolista los tuvo que frenar.

Hoy 07:39

Inter Miami derrotó 2-1 a New York City FC en la final de la Conferencia Este de la MLS, en un partido caliente que tuvo como protagonista a Lionel Messi, quien discutió de manera intensa con Maxi Moralez en pleno primer tiempo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El conflicto comenzó tras una dura infracción del ex Racing y Vélez sobre Maximiliano Falcón. La protesta generalizada de los jugadores de Miami —que pedían la expulsión— desencadenó empujones y un clima tenso. En ese contexto, Messi se metió en el tumulto, fue directamente a encarar a Moralez y lo insultó durante varios segundos. El mediocampista de New York intentó mantenerse firme mientras un compañero sujetó al astro argentino, que seguía recriminándole la acción.

Con el juego reanudado y el ambiente todavía caliente, Messi jugó rápido para Jordi Alba, quien envió un centro perfecto al área. Allí apareció Tadeo Allende, que conectó de cabeza para estirar la ventaja y encaminar la victoria del conjunto rosa.

En caso de ganar la final de la Conferencia Este, Messi no sumará un título oficial, pero sí le permitirá a Inter Miami avanzar a la definición por el trofeo de la MLS, que se disputará el próximo sábado a las 16.30 (hora argentina). El rival saldrá del cruce entre Vancouver Whitecaps y San Diego FC.

TEMAS Lionel Messi Inter Miami

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. El tiempo para este domingo 30 de noviembre: descenso de temperatura y un día inestable en Santiago del Estero
  2. 2. Boca se juega el pase a semifinales ante Argentinos Juniors en un duelo que promete
  3. 3. Deportivo Madryn y Estudiantes de Río Cuarto definen el segundo ascenso a Primera
  4. 4. Murió adolescente que cayó de la moto en la que viajaba con su bebé
  5. 5. De Felippe y su continuidad en Central Córdoba: “Nos sentaremos a hablar, hay muchas cosas por resolver”
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT