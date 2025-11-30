Jenna Ortega afronta con naturalidad ser la jurado más joven en la historia del Festival de Cine de Marrakech: “No me intimida”

La actriz de 23 años, reconocida por su papel en Wednesday, integra el jurado presidido por Bong Joon Ho y asegura que no se siente intimidada por sus colegas de trayectoria internacional.

Hoy 07:40

Jenna Ortega participa este año del Festival de Cine de Marrakech como la jurado más joven desde la creación del certamen. La actriz, conocida mundialmente por su papel en la serie Wednesday, forma parte del equipo presidido por el director surcoreano Bong Joon Ho, ganador de la Palma de Oro y del Oscar por Parasite.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Consultada sobre cómo afronta esta responsabilidad, Ortega afirmó que no siente presión por compartir el espacio con figuras de renombre. “No estoy intimidada porque estoy abrumada de gratitud. Sería una pena dejarme afectar por presiones externas”, expresó durante una conferencia de prensa.

El jurado también está conformado por personalidades destacadas como Julia Ducournau, directora de Titane; Celine Song, autora de Past Lives; Payman Maadi, ganador en la Berlinale; Anya Taylor-Joy, actriz de Mad Max; y los cineastas Karim Aïnouz y Hakim Belabbes. El grupo evalúa 14 películas de directores debutantes o en su segundo largometraje, entre ellas My Father’s Shadow, Laundry, Aisha Can’t Fly Away y Promised Sky.

Durante la jornada, Ortega también participó de un panel sobre el impacto de la inteligencia artificial en el cine. La actriz señaló que le preocupan las consecuencias de esta tecnología y que siente que “se abrió una caja de Pandora”. Además, vinculó estas reflexiones a su experiencia en Klara y el Sol, la reciente adaptación cinematográfica de la novela de Kazuo Ishiguro, en la que interpreta a una inteligencia artificial diseñada para acompañar a una adolescente enferma.

Jenna Ortega

En este contexto, Ortega remarcó que no deja que el temor influya en su trabajo. “La única manera de enfrentar estos desafíos es mirarlos de frente. Intento no evitar ni esquivar nada”, sostuvo.

Con su participación, la joven actriz suma un nuevo hito a su carrera y se integra a una edición del festival marcada por el debate sobre el cine del futuro y el rol de las nuevas tecnologías.

Jenna Ortega