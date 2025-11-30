"No doy más": 9 de cada 10 argentinos llegan sin energía a fin de año

Un estudio detecta un agotamiento sin precedentes: estrés crónico, pérdida de sentido, falta de energía y desconexión emocional afectan a casi toda la población activa. Especialistas advierten por qué 2025 se convirtió en un año crítico y qué recomiendan para evitar el colapso.

Hoy 07:43

Mariana sueña que se olvida a sus hijos en el colegio; Carolina salió dos días sin su celular y Tomás se duerme en el sillón apenas llega a casa. No son casos aislados: una investigación de la ONG Grow revela que el 91% de las personas trabajadoras en Argentina sufre burnout, el nivel más alto de la región.

“Es un agotamiento emocional, físico y mental que surge del estrés crónico y de perder el sentido de lo que hacemos. Cuando afecta a nueve de cada diez, deja de ser individual: es un problema social”, explica Georgina Sticco, directora de Grow. La experta remarca que la incertidumbre económica y social agrava la sensación de vivir “siempre al límite”.

Para Miguel Capurro, de Randstad, diciembre potencia el desgaste: “La acumulación de tareas y el contexto volátil hicieron de 2025 un año especialmente exigente”. Según Gallup, solo el 23% de los trabajadores del mundo está realmente comprometido con su empleo, una desconexión que alimenta el cansancio.

La motivación también se resintió. “Los equipos llegan con la batería emocional en rojo”, apunta Luciana Colombo, mientras que Alejandro Contreras advierte una “fatiga de propósito”: trabajar sin encontrar un para qué.

El impacto ya se ve en errores, ausentismo y baja creatividad. “Naturalizar el desgaste sale carísimo”, señala la psicóloga Romina Halbwirth. Aun así, crecen las búsquedas de actividades preventivas y espacios de bienestar.

Los especialistas recomiendan respiración consciente, límites saludables, momentos de pausa, redes de apoyo y rutinas de descanso, además de pedir ayuda cuando sea necesario.

“El bienestar no es un lujo. Es la base de cualquier organización sostenible”, concluye Diego Puente, de Wellhub Argentina.