Domingo de acción para los equipos santiagueños abriendo la segunda fase del Torneo Regional Federal Amateur

Esta tarde salen a escena los diez equipos de nuestra provincia que siguen en carrera en el certamen nacional.

Hoy 07:53

La segunda fase del Torneo Regional Federal Amateur se pone en marcha este domingo y promete una jornada cargada de emociones en Santiago del Estero.

Los diez equipos santiagueños que siguen en competencia disputarán los partidos de ida en una fecha que reúne cinco cruces provinciales, todos con condimento especial y mucho en juego.

Desde las 17.00, Comercio Central Unidos recibirá a Defensores de Monte Quemado. El partido tendrá el arbitraje de Rodrigo Frías, acompañado por Luis Mateo Medina y Maximiliano Lescano, mientras que Enzo Arraza será el cuarto árbitro.

A la misma hora, en Frías, Central Córdoba será anfitrión de Unión Santiago en uno de los duelos más atractivos del día, bajo el control de Marcos Ledesma, junto a una terna íntegramente loretana.

La acción continuará desde las 17.30 con tres compromisos. En Nueva Esperanza, Talleres hará de local frente a Vélez de San Ramón, con Fernando Quiroga como juez principal.

Paralelamente, Agua y Energía se medirá con Río Dulce bajo la conducción del quimilense Jorge Carrizo. El cierre llegará también a las 17.30 en Campo Gallo, donde Sportivo Comercio buscará imponerse ante Central Argentino, en un partido que contará con el arbitraje de Gabriel Ordoñez, acompañado por una terna termense.

Estos encuentros comenzarán a definir quiénes seguirán adelante en el Torneo Regional manteniendo intacto el sueño del ascenso.

PROGRAMACIÓN

Comercio Central Unidos vs. Defensores de Monte Quemado

Hora: 17:00

Terna arbitral:

Árbitro: Rodrigo Frías (Luna Wilson)

Asistente 1: Luis Mateo Medina (El Bobadal)

Asistente 2: Maximiliano Paul Lescano (El Bobadal B)

Cuarto árbitro: Enzo Lautaro Arraza (Termas de Río Hondo)

Central Córdoba (Frías) vs. Unión Santiago

Hora: 17:00

Terna arbitral:

Árbitro: Marcos Gabriel Ledesma (Loretana)

Asistente 1: Santiago Coria (Loretana)

Asistente 2: Mario Esteban Navarro (Loretana)

Cuarto árbitro: Ismael Roldán (Quimilí)

Talleres de Nueva Esperanza vs. Vélez (San Ramón)

Hora: 17:30

Terna arbitral:

Árbitro: Fernando Fabián Quiroga (Frías)

Asistente 1: Renzo Maximiliano Padilla (Frías)

Asistente 2: Marcial Elías Juárez (Loretana)

Cuarto árbitro: Enzo Leonel Suárez (Termas de Río Hondo)

Agua y Energía vs. Río Dulce (Termas de Río Hondo)

Hora: 17:30

Terna arbitral:

Árbitro: Jorge Carrizo (Quimilí)

Asistente 1: Manuel Alberto Sandobal (Quimilí)

Asistente 2: Julio Ramón Villarreal (Loretana)

Cuarto árbitro: Mariano Antonio Moreno (Frías)

Sportivo Comercio de Campo Gallo vs. Central Argentino

Hora: 17:30

Terna arbitral: