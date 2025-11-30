Furor por Globi: el pez cofre que pide mimos y se volvió viral en TikTok

Acumula más de tres millones de vistas y sorprende al mostrar que los peces también generan vínculos y comportamientos afectivos.

Hoy 08:04

La historia de Globi comenzó como tantas otras: con un sencillo video publicado en TikTok que, en cuestión de horas, explotó en todas las redes sociales. En pocos días superó los tres millones de reproducciones y sumó más de medio millón de “me gusta”. La encargada de desatar la ola de ternura fue la usuaria Kam (@bbk.a.m), quien presentó a su pez cofre con una frase que quedó grabada entre los internautas: “El mejor amigo del hombre es Globi”. Desde ese momento, este pequeño habitante del acuario se convirtió en tema de conversación para miles de usuarios que descubrieron, a través de sus gestos, una faceta inesperada del mundo acuático.

A diferencia de lo que muchos imaginan sobre los peces, Globi demostró tener un comportamiento tan particular como encantador. Su dueña lo definió de inmediato: “La próxima vez que alguien diga que los peces no tienen personalidad o no piensan, mostrales a Globi”.

En el video se observa cómo el “gordito mimoso”, como lo llama con cariño, reacciona con entusiasmo cada vez que ella se acerca al acuario. Asoma la cabeza, mueve sus aletas con energía y, en un gesto que se volvió su sello personal, lanza pequeños chorritos de agua para llamar su atención. Para Kam, esa acción es tan clara como tierna: el pez la reconoce, se emociona y le pide caricias.

La relación entre Globi y su dueña va más allá de un simple gesto frente al vidrio. Según contó en el video, el pez ya incorporó una rutina que fortalece ese vínculo diario. “No solo tira agua, sino que come de mi mano”, explicó, mostrando cómo el pez cofre acepta el alimento directamente desde su palma, algo poco habitual en la mayoría de estas especies.

Solo después de comer, Globi permite las caricias. “Me escupe agua porque quiere que me apure”, agrega entre risas. Esa secuencia —chorrito, comida, caricias— se convirtió en una coreografía diaria que revela un nivel de confianza y reconocimiento que sorprendió incluso a especialistas en fauna marina.

El video no tardó en generar repercusión. Superó los tres millones de visualizaciones y acumuló miles de comentarios, desde mensajes de amor hasta reflexiones sobre el bienestar de los animales. Entre los más virales se leen: “Te amo Globi, gracias por tener personalidad” y “Imaginate lo feliz que sería en su hábitat natural”.