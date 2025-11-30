Organismos de Derechos Humanos repudian la convocatoria de “Pañuelos Negros” y alertan sobre el avance de discursos negacionistas

Agrupaciones de derechos humanos y organizaciones sociales rechazaron el acto realizado en Plaza de Mayo en apoyo a represores condenados y advirtieron sobre el desmantelamiento de políticas de memoria en el país.

Hoy 08:03

Organismos de derechos humanos, junto a organizaciones sociales y políticas de Santiago del Estero, expresaron su enérgico rechazo a la convocatoria realizada este sábado 29 por el grupo “Pañuelos Negros”, que efectuó un acto en Plaza de Mayo para exigir la liberación de militares y civiles condenados por delitos de lesa humanidad.

La agrupación, encabezada por Asunción Benedit —vinculada al diputado libertario Beltrán Benedit y viuda del militar Lacal Montenegro, partícipe del Operativo Independencia— busca articular distintos sectores de la denominada “familia militar” y ejercer presión sobre el gobierno de Javier Milei y Victoria Villarruel para que cumplan con su promesa de reivindicar a represores y promover la liberación de condenados.

Gabriela Pallares, referente de la Asociación por la Memoria, la Verdad y la Justicia, expresó la profunda preocupación de los organismos ante la coyuntura actual. “Lo que estamos viendo no es una provocación aislada: forma parte de un proceso más amplio de retroceso en materia de derechos humanos. La Secretaría de Derechos Humanos, conducida por Alberto Baños, está atravesando un vaciamiento alarmante. Hay despidos de personal especializado, cierre de programas y el desguace de archivos fundamentales para sostener los juicios de lesa humanidad. Cuando se destruyen archivos, se destruye memoria”, afirmó.

Pallares también se refirió a la reciente intervención de Baños ante la ONU en Ginebra, donde negó la existencia de 30.000 desaparecidos. “Que el funcionario encargado de garantizar las políticas de memoria acuda a un organismo internacional y niegue el genocidio es gravísimo. Ese tipo de declaraciones habilita que grupos como Pañuelos Negros se atrevan a reivindicar públicamente a torturadores y asesinos”, señaló.

La referente recordó que los responsables de delitos de lesa humanidad fueron juzgados y condenados por tribunales democráticos. “La Justicia argentina ya se pronunció: se trata de crímenes aberrantes. Y la memoria colectiva también los condenó. Pretender presentarlos como héroes es un intento de manipular la historia con fines políticos”, sostuvo. Además, advirtió sobre la necesidad de no naturalizar el avance negacionista: “Hoy aparece como una provocación, pero la intención es convertir estas ideas en políticas de Estado. Por eso es fundamental que toda la sociedad repudie estos discursos. Lo que está en juego es la democracia. Defender la Memoria, la Verdad y la Justicia es defender el Nunca Más”.

Las organizaciones concluyeron reafirmando su compromiso en la defensa de los derechos humanos. “Vamos a seguir recorriendo este camino inconcluso, pero firme. El Nunca Más no se negocia y es un punto de no retorno en la voluntad del pueblo argentino”, finalizó Pallares.