El tremendo golazo de Gianluca Prestianni en Benfica en medio del interés de River

El talentoso extremo ex Vélez que asoma en la Selección Argentina empató en el epílogo frente a Nacional de Portugal y luego su equipo terminó ganando.

Hoy 06:29

El profundo recambio que impulsa River tras la despedida de varios referentes parece orientarse hacia la llegada de jóvenes con proyección, y uno de los nombres que ya apareció en el radar es el de Gianluca Prestianni. El extremo de 19 años, actualmente en Benfica, atraviesa un gran momento y lo ratificó con un golazo decisivo en la victoria de su equipo ante Nacional de Madeira, actuación que volvió a encender el interés del Millonario —aunque no así el alivio de su billetera.

Con Nicolás Otamendi y Enzo Barrenechea como titulares, Prestianni ingresó a los 13 minutos del complemento por decisión de José Mourinho. Minutos después, Jesús Ramírez adelantó al local, pero en el último minuto el ex Vélez apareció por derecha tras un pase de Amar Dedic y sacó un potente remate alto que sorprendió a todos: cuando parecía que enviaría un centro, clavó la pelota en el segundo palo para el 1-1 parcial. Finalmente, Vangelis Pavlidis sentenció el triunfo 2-1 del conjunto lisboeta.

El juvenil comenzó el año relegado, pero su buen Mundial Sub 20, su consolidación tras el arribo de Mourinho y su debut en la Selección Mayor en un amistoso ante Angola lo reposicionaron en la consideración del cuerpo técnico. Hoy es una pieza frecuente en la rotación del Benfica y su crecimiento no pasa desapercibido.

Frente a este panorama, River deberá evaluar la viabilidad de cualquier negociación. Prestianni fue acercado al club bajo la posibilidad de un préstamo, pero su contrato con Benfica se extiende hasta junio de 2029, lo que convierte cualquier operación en una gestión compleja.

Por ahora, el Millonario observa atento, consciente de que su presente europeo podría elevar aún más su cotización.