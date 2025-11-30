Mirtha Legrand se emocionó al escuchar cómo Agustina Cherri acompaña a Gastón Pauls en su recuperación

La Chiqui no ocultó su emoción al oír a la actriz referirse al acompañamiento adulto y a la evolución del modelo familiar.

Hoy 08:39

Agustina Cherri contó este sábado, en la mesa de Mirtha Legrand, cómo logró construir una relación familiar que rompe con los modelos tradicionales. Su vínculo con Gastón Pauls, su expareja y padre de sus hijos, se transformó en un ejemplo de acompañamiento y trabajo en equipo, especialmente durante el proceso de recuperación del actor.

Tras hablar de sus hijos, Mirtha quiso saber más sobre ese camino compartido. “¿El papá es Gastón? Y vos lo ayudaste a recuperarse”, preguntó la conductora. Con cierta incomodidad, Cherri aclaró: “Se anda divulgando eso. Yo no sé si soy la persona que lo ayudó. Sí, la persona que lo acompañó”.

La Chiqui intentó distender el clima con humor: “Yo me conozco la vida de ustedes. Algunas cosas puedo contar y otras no, así que... lo he escuchado por radio”.

Luego, la actriz profundizó y explicó cómo atravesó ese período: “Siento que lo acompañé más que ayudarlo. Nunca hablé de lo que fue la etapa de Gastón. No es que yo sé hacer nada. Yo busqué ayuda. Hay profesionales que ayudan a los familiares. Me parece una herramienta superinteresante”.

Conmovida, Mirtha valoró su gesto: “Es una prueba de amor, de cariño. Fue tu marido, fue padre de tus hijos”. Cherri coincidió y destacó el vínculo actual: “Hasta el día de hoy tenemos una relación hermosa. Es parte de mi vida”.

Cuando Legrand preguntó si Pauls está recuperado, la actriz confirmó que sí. La respuesta generó emoción en la conductora: “Ay, qué bueno. Mandamos un aplauso desde acá”. También quiso saber sobre su actividad actual, y Cherri detalló: “Tenemos armada una logística porque él sale de gira. Ya no puede parar. Es una responsabilidad. Nosotros como familia lo acompañamos. Mis hijos van a muchas de sus charlas. Es algo que compartimos y apoyamos todos”.

Días atrás, en una entrevista, Cherri definió ese vínculo como una “gran familia”. Con Pauls comparte dos hijos, Muna y Nilo, y pese a la separación mantienen una dinámica basada en el respeto y la cooperación constante. “Ese equipo que nunca se rompió”, afirmó al describir la fortaleza del lazo que los une.

Uno de los momentos clave en esa historia fue la lucha de Pauls contra las adicciones. “Pedí ayuda para poder ayudarlo”, recordó la actriz. Reconoció que el acompañamiento requiere herramientas y una red de apoyo profesional: “No es que yo sabía lo que tenía que hacer. Hay ayuda para los familiares y busqué herramientas”.