“Es horrible”: Adriana Salgueiro se quebró al contar las amenazas de muerte que recibe en redes

Hostigada y vigilada, la actriz espera respuestas mientras la Justicia profundiza la investigación con nuevas pruebas y medidas de resguardo.

Hoy 09:20

El drama de Adriana Salgueiro quedó expuesto en la mesa de Mirtha Legrand, donde la actriz reveló el calvario que atraviesa tras recibir amenazas de muerte en redes sociales. La gravedad de la situación motivó la intervención de la Justicia, la entrega de un botón antipánico y un seguimiento permanente por parte de las autoridades. La artista se mostró visiblemente afectada mientras relataba cada detalle.

“En realidad, yo tuve una amenaza de muerte”, comenzó diciendo al recordar el momento en que los mensajes intimidatorios aparecieron durante un vivo en redes. “Me pusieron: ‘Cuidate, Adrianita, cerrá bien la puerta de tu casa, algo muy malo puede pasarte’. Y un montón de cosas más”, contó. El episodio escaló cuando los agresores publicaron una dirección exacta: “Era la dirección donde yo había vivido un año antes. Ellos no lo sabían. Ahí dije: ‘Esto ya no es un chiste’”.

La situación se volvió aún más inquietante cuando dos personas aparecieron en su antiguo domicilio durante la madrugada. “Fueron a las tres de la mañana y se quedaron hasta las cinco adentro del edificio”, relató con angustia. Las cámaras de seguridad registraron cómo lograron entrar: “Usaban una gorrita, sabían dónde estaba la cámara y se tapaban. Entraron con una ganzúa. Yo los vi”.

El material fue entregado a la Justicia por su abogado, Pablo Gómez de Olivera, y forma parte de la causa que investiga las amenazas.

Salgueiro confirmó que recibió acompañamiento policial y un botón antipánico. “Mañana tengo que ir a retirarlo. Además, me dieron números telefónicos y se comunicaron conmigo para hacerme un seguimiento permanente”, explicó.

También señaló que la autora de las amenazas está identificada: “Es una mujer. Está con nombre, apellido, dirección y documento. Pero la Justicia trabaja de otra manera”.

La actriz contó que en las últimas horas se incorporaron nuevas pruebas, aunque evitó dar detalles: “No puedo hablar hasta que la fiscalía me lo permita”.

Sobre los posibles motivos del hostigamiento, Salgueiro fue contundente: “No debo nada. Ni plata, ni eché a nadie. No me meto en política. No lo sé”. Aun así, aseguró que seguirá adelante con la denuncia.