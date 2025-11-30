Anya Taylor-Joy deslumbró en la alfombra roja del Festival de Marrakech

La actriz reapareció en el Festival Internacional de Cine de Marrakech con un diseño que marca tendencia y confirma cuál será uno de los estilos fuertes de la próxima temporada.

Hoy 09:02

Anya Taylor-Joy volvió a acaparar todas las miradas durante su paso por la alfombra roja del Festival de Marrakech, donde lució un elegante vestido satinado en tono verde oliva que reforzó su lugar como una de las figuras más influyentes de la moda actual.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La actriz, que horas antes había sorprendido con uno de los vestidos estrella de la nueva era de Dior, eligió para la segunda jornada del festival un diseño de líneas limpias y acabado luminoso, cuya caída perfecta resaltaba su silueta. Si bien el color del vestido tenía un magnetismo indiscutible, hubo un detalle que terminó por robarse toda la atención: sus zapatos.

Taylor-Joy confirmó una tendencia que viene resonando en pasarelas internacionales y que promete dominar la primavera 2026: los zapatos satinados, en su caso coordinados a la perfección con el tono del vestido. Este estilismo no solo reforzó la coherencia del look, sino que anticipó el rumbo que tomará la moda en los próximos meses, con el satén como protagonista absoluto.

Con esta aparición, Anya volvió a demostrar su capacidad para convertir cada alfombra roja en un anticipo de lo que se usará, consolidándose como un referente indiscutido del estilo contemporáneo.