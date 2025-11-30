Continuará detenido sujeto acusado de violar a dos hermanas de 14 y 16 años

Las menores, luego de que el depravado les hiciera burla en una reunión familiar, develaron los vejámenes.

Hoy 09:19

La Unidad Fiscal de Delitos Contra la Integridad Física, representada por la Dra. Daniela Yslas —junto a la instructora de la causa, Natalia Juárez— solicitó la prisión preventiva para un hombre acusado de haber abusado sexualmente de sus dos cuñadas, de 14 y 16 años.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según ventiló la representante del Ministerio Público durante una audiencia llevada a cabo el viernes en el Centro Judicial bandeño, la investigación comenzó a raíz de la denuncia de la madre de las víctimas.

La mujer conoció los vejámenes —que ocurrieron de manera reiterada— cuando las menores, estando en una reunión familiar, fueron víctimas de humillantes burlas de la pareja de una de sus hermanas.

Las integrantes de la Fiscalía indicaron que en el marco de la investigación, la menores fueron entrevistadas en Cámara Gesell y allí dieron detalles escalofriantes sobre los abusos que sufrían por parte del depravado que las sometía cuando quedaban a solas con él.

Además hicieron hincapié en el informe médico forense que constaba las lesiones y los informes psicológicos de las víctimas que vivieron años de sometimiento y angustia por la situación que atravesaban.

Durante la audiencia, la defensa solicitó la falta de mérito y el sobreseimiento, planteos que fueron refutados por la fiscalía al señalar que resta evidencia relevante por producirse y que, en caso de recuperar la libertad, el imputado podría influir en testigos y entorpecer el proceso, además de existir riesgo de fuga.

Finalmente, la jueza de Control y Garantías —Dra. Luciana Oyola— resolvió dictar la prisión preventiva, haciendo lugar al requerimiento fiscal y rechazó los pedidos de la defensa, al considerar latentes los peligros procesales mencionados.