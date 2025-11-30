Los emotivos videos de River para despedir a los héroes de Madrid

El club publicó piezas especiales para homenajear a Nacho Fernández, Enzo Pérez, Pity Martínez y Milton Casco, cerrando oficialmente una etapa marcada por títulos, identidad y momentos inolvidables.

Hoy 06:29

River Plate oficializó las salidas de Nacho Fernández, Milton Casco, Gonzalo “Pity” Martínez y Enzo Pérez con una serie de videos emotivos publicados en sus redes sociales, un gesto que marcó el cierre definitivo de una generación que dejó huella en la historia moderna del club.

Con mensajes cuidados, imágenes icónicas y un tono profundamente agradecido, el Millonario homenajeó a cuatro futbolistas que fueron símbolos de una etapa irrepetible.

El primer reconocimiento fue para Nacho Fernández, uno de los cerebros del ciclo más exitoso. En su despedida, River lo describió como “Cerebro del equipo y una zurda determinante, de Núñez a Madrid”, acompañado de un repaso por goles, asistencias y momentos clave que lo convirtieron en una pieza esencial del equipo campeón de América en 2018.

Luego llegó el turno de Gonzalo “Pity” Martínez, protagonista excluyente de la final eterna ante Boca. Su video, acompañado por la frase “De goles y corridas marcadas en la historia, por Gonzalo Martínez”, revive definiciones memorables, su talento en los momentos decisivos y la corrida en el Bernabéu que se transformó en una postal eterna para los hinchas.

El tercer homenaje fue para Milton Casco, uno de los futbolistas más queridos del ciclo Gallardo y el que más tiempo permaneció en el plantel. El club lo despidió con el mensaje “Milton: 10 años de compromiso, sacrificio y representación del Manto Sagrado en lo más alto”, destacando su versatilidad, su reinvención táctica y su rol como referente silencioso durante una década inolvidable.

Estos reconocimientos se suman al video dedicado días atrás a Enzo Pérez, quien también dejó el club luego de marcar una época dentro y fuera de la cancha. “Alma, corazón y convicción para defender estos colores. Por amor, a la gloria eterna”, fue la frase elegida para despedir a un símbolo que llevó la cinta, la voz y la identidad del equipo durante años.

Con estas cuatro salidas, River inicia una nueva etapa, con desafíos profundos para rearmar sectores clave del plantel. Pero antes de avanzar, el club decidió detenerse y honrar a los protagonistas de una generación que quedará grabada para siempre en la memoria del hincha.