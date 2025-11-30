Inter de Porto Alegre despidió a Ramón Díaz tras caer en zona de descenso y anunció el nuevo DT

Luego de caer por 5-1 ante Vasco da Gama, la institución gaúcha confirmó la destitución del Pelado y confirmó a Abel Braga como entrenador.

Hoy 10:41

Internacional de Porto Alegre decidió despedir a Ramón Díaz tras la dura derrota por 5-1 ante Vasco da Gama, que dejó al equipo en zona de descenso a solo dos fechas del final del Brasileirao. El triunfo de Vitoria consumó la caída del Colorado en la tabla y aceleró la salida del entrenador argentino.

A través de un comunicado oficial, el club informó la rescisión del contrato del “Pelado” y de todo su cuerpo técnico. “Sport Club Internacional anuncia la rescisión del contrato con el entrenador Ramón Díaz. Su segundo entrenador, Emiliano Díaz, los asistentes Osmar Ferreyra y Bruno Urribarri, el preparador físico Diego Pereira y el analista de rendimiento Juan Romanazzi también dejan el Club. El Club agradece a los profesionales sus servicios y les desea éxito en sus futuras carreras”, expresó la institución gaúcha.

El ciclo de Díaz, ídolo de River, duró poco más de dos meses. Asumió el 23 de septiembre y registró tres victorias, cinco empates y cinco derrotas en 13 partidos. Ese rendimiento sacó al equipo de la pelea por clasificar a la Copa Sudamericana y lo dejó involucrado en la lucha por la permanencia. El 2024 marca otro año complejo para el DT, quien también tuvo un breve paso por Olimpia, concluido tras solo siete presentaciones.

Con el panorama crítico, Inter confirmó a Abel Braga como nuevo entrenador. El histórico técnico asumirá por octava vez en el club, en medio de rumores que vinculaban a Andrés D’Alessandro con un posible desembarco en el cuerpo técnico.

Braga, el entrenador que más veces dirigió al Colorado con 340 partidos oficiales, tendrá la misión de salvar al equipo del descenso. Es además el técnico más laureado de su historia reciente: conquistó la Copa Libertadores y el Mundial de Clubes 2006, dos hitos que lo transformaron en emblema en Porto Alegre.

La definición del Brasileirao encuentra a un Inter en emergencia y con una figura histórica al mando para intentar evitar una de las caídas más duras de su historia.