Inaugura el nuevo Centro Comercial “Parque del Río”: desarrollo, servicios y un espacio pensado para los vecinos

El paseo, ubicado en la zona sur de la Capital, reunirá a una farmacia, una distribuidora, una panadería y una carnicería, ofreciendo promociones especiales, actividades artísticas, sorteos y un globo aerostático gratuito para toda la comunidad.

Hoy 12:30

El próximo martes 2 de diciembre, desde las 8 de la mañana, quedará oficialmente inaugurado el Centro Comercial “Parque del Río”, un moderno paseo ubicado en el corazón de los nuevos barrios del complejo habitacional Parques del Río, en la zona sur de la ciudad Capital. El espacio —un desarrollo conjunto entre el sector público y privado— abrirá sus puertas con un acto protocolar y corte de cinta, marcando el inicio de un polo comercial diseñado para acompañar el crecimiento demográfico y urbano de este sector en expansión.

El flamante centro comercial reúne a cuatro comercios referentes en sus rubros, comprometidos con ofrecer productos de calidad, precios accesibles y atención cercana .

Así, una farmacia brindará medicamentos, perfumería, artículos de cuidado personal y asesoramiento profesional, con promociones especiales por la apertura.

Por su parte, una carnicería ofrecerá carnes, embutidos y combos especiales, garantizando calidad y buenos precios.

En la misma línea, una distribuidora acercará alimentos, bebidas, productos de limpieza y una amplia variedad de artículos esenciales para el hogar, con precios accesibles y ofertas únicas.

A esto se suma una panadería, que ofrecerá panificados frescos, cafetería y propuestas dulces y saladas para disfrutar durante todo el día.

Estos comercios locales han apostado a la zona sur con una importante inversión, convencidos del potencial de crecimiento del nuevo complejo habitacional.

Promociones y una experiencia para toda la familia

Durante la jornada inaugural, los vecinos podrán acceder a promociones, descuentos exclusivos y beneficios especiales en cada local. Además, por la tarde el paseo se transformará en un punto de encuentro festivo, con espectáculos de artistas circenses, DJ en vivo, juegos, sorteos y premios para toda la familia.

El atractivo principal será la presencia de un globo aerostático, al que los vecinos podrán subir de manera gratuita mediante pases especiales entregados en los comercios del complejo. Una experiencia única pensada para que la comunidad viva un día distinto y memorable.

Un nuevo centro al servicio de la comunidad

El Centro Comercial Parque del Río se presenta como un espacio moderno, seguro y accesible, pensado para acompañar el crecimiento de una zona que suma nuevos hogares y familias. La llegada de estos comercios no solo facilita el acceso a productos esenciales, sino que también impulsa la economía local y genera empleo para más de 50 familias.

La invitación está abierta: este martes 2, desde las 8 de la mañana, la ciudad suma un nuevo punto de encuentro, compras y entretenimiento para toda la familia.