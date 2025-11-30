Ingresar
Por las fuertes lluvias, suspendieron el choque entre Central Argentino y Sportivo Comercio de Campo Gallo

El Albo debía visitar esta tarde al elenco del departamento Alberdi por la ida de la segunda fase del Torneo Regional Federal Amateur. El duelo se reprogramó para este lunes.

Hoy 11:08

El partido que debían disputar esta tarde Sportivo Comercio de Campo Gallo y Central Argentino de La Banda fue suspendido debido a las fuertes lluvias y al mal estado del campo de juego. El encuentro corresponde a la ida de la Segunda Ronda del Torneo Regional Amateur 2025/26.

La intensa lluvia caída en la región dejó la cancha sin condiciones para jugar, lo que obligó a las autoridades a postergar el partido.

Se confirmó que el compromiso fue reprogramado para este lunes a las 17:30, a la espera de que las condiciones climáticas mejoren y permitan disputar sin inconvenientes el partido.

