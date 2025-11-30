Nediani visitó la obra de extensión de agua potable en el barrio San Javier

El intendente supervisó una obra clave que incluye conexiones domiciliarias y mejoras en desagües pluviales para evitar anegamientos y preparar futuras intervenciones urbanas.

Hoy 11:25

El intendente, Ing. Roger Elías Nediani, supervisó la obra de extensión de agua potable que el municipio está ejecutando en el barrio San Javier de la ciudad de La Banda.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La Secretaría de Obras Públicas es la encargada de llevar adelante esta intervención, que contempla una primera etapa de 200 metros y una proyección final de 500 metros, además de las correspondientes conexiones domiciliarias.

El jefe comunal explicó: “Estas son obras de infraestructura que venimos realizando durante estos tres años de gestión. En este caso, estamos ejecutando la extensión de agua potable que comienza en el barrio San Javier, en la intersección de las calles Urquiza y Juan José Paso. En esta oportunidad vamos a hacer 200 metros de extensión con una proyección de 500 metros más hasta llegar al final.”

Asimismo, detalló que la obra permitirá solucionar problemas históricos del sector: “Esta intervención también nos va a permitir bajar y colocar la conexión domiciliaria a la profundidad adecuada. Actualmente está muy elevada, y eso impide avanzar con obras complementarias. Hay un problema importante de anegamiento en épocas estivales, especialmente en esta intersección. Esta obra no solo permitirá corregir la profundidad de las conexiones, sino que también nos dará la posibilidad de ejecutar trabajos vinculados a los desagües pluviales.”

El intendente destacó la relevancia de este tipo de proyectos:

“Generalmente estas obras de infraestructura no se ven, pero son muy útiles y mejoran notablemente la calidad de vida de los vecinos, en este caso del barrio San Javier.”

Luego agregó "entendemos que estas obras son fundamentales para el crecimiento y el desarrollo de la ciudad. También necesitamos la colaboración de los vecinos. Muchas veces estas tareas dificultan el ingreso a las viviendas debido a las excavaciones que se realizan en los frentes, pero la ejecución lleva un tiempo y, una vez finalizada, brinda un gran servicio.”

Por último, remarcó que estas intervenciones forman parte de una planificación integral: “Es importante realizar estas obras previas para que, cuando llegue el momento de ejecutar un cordón cuneta o la pavimentación de la calle, todo esté a la profundidad adecuada, evitando romper nuevamente. Son obras integrales, obras eficientes, que tienen que ver también con el cuidado de los recursos de cada uno de los bandeños.”