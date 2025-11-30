Instituto Santiago cerró el año con una experiencia inolvidable en Buenos Aires

Las divisiones formativas del club vivieron días “únicos” para culminar el 2025 de la mejor manera.

Hoy 11:00

Instituto Deportivo Santiago vivió una experiencia única con sus divisiones formativas, que viajaron a Buenos Aires en el cierre del calendario 2025 y disfrutaron de jornadas repletas de aprendizaje, deporte y emoción.

Los planteles de la Gloria visitaron instituciones emblemáticas del fútbol argentino como River Plate, Boca Juniors y Quilmes Atlético Club, además de entrenar en el predio de AFA “Lionel Messi” en Ezeiza. Allí recorrieron sus modernas instalaciones, consideradas entre las más importantes del mundo, y conocieron los espacios donde se preparan los seleccionados nacionales.

Durante el viaje, los chicos también recorrieron los museos del Monumental y la Bombonera, sumando una vivencia histórica para cada categoría. La delegación disputó además una jornada amistosa ante Quilmes, combinando competencia y camaradería. En el predio de AFA, fueron guiados por cada sector y tuvieron la posibilidad de observar un entrenamiento del seleccionado argentino femenino, un momento especialmente motivador para los jóvenes futbolistas.

El grupo estuvo encabezado por el coordinador Adrián Kalujerovich, acompañado por los entrenadores Daniel Jiménez y Enzo Reynaga, el preparador físico Kevin Castro y el entrenador de arqueros Diego Castellanos.

Desde la institución expresaron su agradecimiento a la comisión de padres, como así también a Pablo Toviggino, presidente del Consejo Federal y tesorero de AFA; a Emiliano Gallo, captador y coordinador de Boca Juniors; y a Adrián “Máquina” Giamprietti, coordinador de Quilmes, por su colaboración para hacer posible esta experiencia inolvidable.

Instituto Santiago finalizó así un viaje que no solo cerró el año deportivo, sino que dejó aprendizajes y recuerdos imborrables para sus jóvenes talentos.