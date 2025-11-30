Se refuerza la campaña de “Lucha contra el Dengue” con operativos de fumigación semanales

Este lunes iniciarán las tareas en los barrios 17 de Octubre, La Isla, Rio Dulce, Primero de Mayo, Ampliación Parque Industrial y IV Centenario.

La Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de La Banda dio a conocer el cronograma de fumigación con el que recorrerá los diferentes barrios de la ciudad en el marco de la campaña de “Lucha contra el Dengue”.

El lunes 1 de diciembre iniciarán las tareas en los barrios 17 de Octubre, La Isla, Rio Dulce, Primero de Mayo, Ampliación Parque Industrial y IV Centenario.

El martes 2 en los barrios Misqui Mayu, Parque Industrial, Salta Prolongación, Rubia Moreno, Ampliación Primero de Mayo, Ampliación El Polear y La Bajada.

El miércoles 3 en El Bosque, Santa Clara, Unión Ferroviaria, San Carlos, San Antonio, La Merced y El Rosedal.

El jueves 4 en el 25 de mayo (viejo, ampliación, 250, 540 viviendas).

El viernes 5 en el cuadrante de Ruta Provincial N° 11, gobernador Taboada, Av. Aristóbulo del Valle, Av. San Martin, Av. 25 de Mayo y Julio Jerez.

Desde el área informaron que estas tareas de fumigación se realizarán en el horario de las 5 hasta las 9 en los días y lugares antes mencionados.

Asimismo, se recuerda a los vecinos colaborar con la limpieza de los espacios públicos y evitar la acumulación de agua donde se produzcan focos infecciosos aptos para la reproducción de mosquitos y otras alimañas.