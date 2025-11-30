Video: el apasionado beso de Rodrigo De Paul a Tini Stoessel tras la victoria del Inter Miami

La pareja celebró a puro abrazo y emoción la consagración del equipo de Lionel Messi en la Conferencia Este de la MLS.

Hoy 12:14

Lejos de la reserva que supieron mantener en el pasado, Tini Stoessel y Rodrigo De Paul viven su noviazgo sin ocultarlo y lo comparten con naturalidad. Entre giras internacionales, compromisos laborales y proyectos por separado, la pareja decidió dejar atrás los secretos y hoy se muestra más unida que nunca, tanto en redes sociales como frente a las cámaras. Y el último capítulo de esta historia de amor se escribió nada menos que en un estadio repleto.

Durante el partido en el que el Inter Miami se consagró campeón de la Conferencia Este de la Major League Soccer (MLS), la pareja protagonizó un momento que encendió las pantallas y arrasó en redes sociales. El equipo de Lionel Messi se impuso por 5 a 1 frente al New York City y, apenas el árbitro marcó el final del encuentro, De Paul corrió hacia la tribuna, donde lo esperaba Tini, espectadora incondicional en esta noche histórica.

En un video que se viralizó de inmediato, se vio el abrazo y el posterior beso que selló la celebración. La cantante no pudo contener la emoción ni la alegría al recibir al futbolista, quien se acercó corriendo para fundirse con ella en un gesto lleno de euforia y ternura. El instante, registrado por varios celulares, viajó rápidamente por las redes y multiplicó mensajes de cariño y apoyo.

Tini no estuvo sola en la tribuna. Acompañada por su padre, Alejandro Stoessel, y por la artista y amiga Lola Índigo, vivió el partido con sentimientos a flor de piel. Las cámaras captaron no solo la emoción del beso, sino también la alegría de su entorno más cercano, que celebró cada avance del Inter Miami con verdadero fervor.

En redes sociales, la escena desencadenó una oleada de comentarios. “Son lo más lindo”, “Viva el amor”, “Amuletini”, “Los logros se celebran con quienes más amamos”, “Amo cómo se acompañan”, fueron algunos de los cientos de mensajes que dominaron las tendencias.