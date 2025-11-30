Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 30 NOV 2025 | 33º
X
Policiales

Detuvieron a un violento sujeto: le arrancó los aros y le produjo cortes en las orejas a su pareja

Termas. La mujer sufrió heridas en sus orejas. César Oscar Córdoba también la golpeó con los puños. Intervino Comunitaria N° 6 de la Mujer y la Familia.

Hoy 12:32

La Comisaría Comunitaria Nº 6 de la Mujer y la Familia intervino, en la noche del sábado, en un grave episodio de violencia doméstica registrado en Francisco Solano y Chile del barrio Herrera El Alto.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La víctima, Pricila Ayelén Mendieta, de 25 años, pidió auxilio telefónico indicando que su pareja, César Oscar Córdoba, de 33, había llegado bajo los efectos de estupefacientes y comenzó a agredirla verbal y físicamente. Según denunció, el hombre la insultó, le ordenó que cocinara y le gritó frases denigrantes. Luego le aplicó golpes de puño en el rostro y cabeza y le arrancó los aros de la oreja derecha, provocándole una lesión.

Cuando el personal policial arribó, encontró al agresor afuera de la vivienda, profiriendo insultos hacia la mujer. Tras contener la situación, se invitó a la damnificada a radicar denuncia penal, lo cual aceptó.

Te recomendamos: Se disparó en el pecho frente a su expareja luego de que ella rechazara volver con él

El fiscal de turno, Dr. Rafael Zanni, ordenó la aprehensión inmediata del acusado. Ambos fueron trasladados al hospital zonal, donde fueron examinados por la médica Dra. Susana Provera, quien extendió los certificados correspondientes.

TEMAS Policía de Santiago del Estero

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. El tiempo para este domingo 30 de noviembre: descenso de temperatura y un día inestable en Santiago del Estero
  2. 2. El accidente nuestro de cada domingo: conductor se llevó puesta una columna de alumbrado público
  3. 3. Bº Tradición Oeste: vecinos protagonizaron un violento incidente por el humo de una quema y una joven terminó herida
  4. 4. Boca se juega el pase a semifinales ante Argentinos Juniors en un duelo que promete
  5. 5. En vivo: Franco Colapinto arranca desde boxes buscando mejorar en el GP de Qatar
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT