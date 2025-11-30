Gimnasia, con la chance del clásico en semifinales, visita a Barracas Central

El Lobo, con Estudiantes en el horizonte, se mide con el Guapo por un lugar en las semifinales del Torneo Clausura.

Hoy 06:26

Barracas Central y Gimnasia La Plata se enfrentarán este lunes 1 de diciembre, desde las 17:00, en el Estadio Claudio “Chiqui” Tapia, por los cuartos de final del Torneo Clausura Betano 2025. El duelo, que tendrá el arbitraje de Hernán Mastrángelo y la asistencia de Jorge Baliño en el VAR, definirá al rival de Estudiantes, ya clasificado a semifinales. La transmisión estará a cargo de ESPN Premium.

El cruce adquiere relevancia porque ambos equipos llegan con impulso y porque existe la posibilidad de una nueva edición del clásico platense, si el Lobo logra avanzar. Barracas, la sorpresa del certamen, intentará apoyarse en su localía y sostener un presente sólido para alcanzar una inédita semifinal. Por su parte, Gimnasia atraviesa una racha positiva que lo reposicionó en el torneo tras asegurar la permanencia y sueña con enfrentar a su histórico rival en la próxima instancia.

El Guapo acumula cuatro partidos sin derrotas entre liga y playoffs, con dos victorias y dos empates. Viene de eliminar a Deportivo Riestra en tiempo suplementario con un gol de Nicolás Blandi, en un duelo cargado de tensión que incluyó la expulsión de Iván Guaraz. En tanto, el Lobo llega fortalecido tras hilvanar cuatro victorias consecutivas, incluida la clasificación en Santa Fe ante Unión, al que venció 2-1 con tantos de Manuel Panaro y Enzo Martínez.

En el antecedente más reciente, el conjunto platense se impuso 1-0 como visitante el 22 de agosto de 2024, con un gol de Benjamín Domínguez. Ahora, ambos se medirán con la obligación de sostener su mejor versión para quedarse con un lugar entre los cuatro mejores del torneo.

Barracas Central – Gimnasia: probables formaciones

Barracas Central: Marcelo Miño; Nicolás Capraro, Fernando Tobio, Yonatthan Rak; Facundo Mater, Dardo Miloc, Iván Tapia, Nicolás Demartini; Javier Ruiz, Jhonatan Candia; Facundo Bruera. DT: Rubén Darío Insua.

Gimnasia: Nelson Insfran; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto, Bautista Merlini; Alejandro Piedrahita, Marcelo Torres, Manuel Panaro. DT: Fernando Zaniratto.

Torneo Clausura – Cuartos de final

Estadio: Claudio “Chiqui” Tapia

Árbitro: Hernán Mastrángelo

VAR: Jorge Baliño

Hora: 17:00

TV: ESPN Premium