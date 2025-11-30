Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 01 DIC 2025 | 26º
X
Somos Deporte

Gimnasia eliminó a Barracas y habrá clásico de La Plata en cuartos

El Lobo se impuso por 2 a 0 como vístante y ahora se medirá con el Pincha en El Bosque en un duelo imperdible.

Hoy 19:19

En el estadio Claudio Tapia, Gimnasia y Esgrima de La Plata le ganó 2-0 a Barracas Central y se clasificó a las semifinales del Torneo Clausura 2025. 

El primer gol del partido lo hizo Manuel Panaro con polémica por la validación tras un posible offside en la asistencia de Jeremías Merlo. 

Luego, sobre el cierre, Franco Torres completó el marcador. Por las semis, el Lobo recibirá en El Bosque a Estudiantes, bajo el arco de una nueva edición del clásico de La Plata.

TEMAS Liga Profesional de Fútbol Club de Gimnasia y Esgrima La Plata Club Atlético Barracas Central

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Hallaron sin vida a un joven de 30 años dentro de una vivienda en el barrio Jerarquizado Municipal
  2. 2. Tragedia en Los Quiroga: un adolescente de 14 años murió en un violento choque entre una moto y una camioneta
  3. 3. El tiempo para este lunes 1 de diciembre en Santiago del Estero: anuncian una máxima de 30º y emiten una alerta amarilla por tormentas fuertes
  4. 4. La postal navideña de Luisana Lopilato que despertó sospechas de embarazo
  5. 5. Profesor santiagueño fue estafado en más de $45 millones con un falso proyecto de inversión en YPF
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT