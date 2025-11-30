Gimnasia eliminó a Barracas y habrá clásico de La Plata en cuartos

El Lobo se impuso por 2 a 0 como vístante y ahora se medirá con el Pincha en El Bosque en un duelo imperdible.

Hoy 19:19

En el estadio Claudio Tapia, Gimnasia y Esgrima de La Plata le ganó 2-0 a Barracas Central y se clasificó a las semifinales del Torneo Clausura 2025.

El primer gol del partido lo hizo Manuel Panaro con polémica por la validación tras un posible offside en la asistencia de Jeremías Merlo.

Luego, sobre el cierre, Franco Torres completó el marcador. Por las semis, el Lobo recibirá en El Bosque a Estudiantes, bajo el arco de una nueva edición del clásico de La Plata.