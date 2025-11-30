Ingresar
En vivo: Gimnasia, con la chance del clásico en semifinales, visita a Barracas Central

El Lobo, con Estudiantes en el horizonte, se mide con el Guapo por un lugar en las semifinales del Torneo Clausura.

Hoy 16:19

Barracas Central y Gimnasia La Plata se enfrentarán este lunes 1 de diciembre, desde las 17:00, en el Estadio Claudio “Chiqui” Tapia, por los cuartos de final del Torneo Clausura Betano 2025. El duelo, que tendrá el arbitraje de Hernán Mastrángelo y la asistencia de Jorge Baliño en el VAR, definirá al rival de Estudiantes, ya clasificado a semifinales. La transmisión estará a cargo de ESPN Premium.

