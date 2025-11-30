Noche de Campeones: el karting santiagueño cerró una brillante temporada 2025

La Asociación de Pilotos de Santiago del Estero celebró este sábado por la noche la tradicional cena de clausura.

La Asociación de Pilotos de Santiago del Estero (APSE) celebró este sábado por la noche la tradicional cena de clausura, donde se premió a los campeones, subcampeones y terceros de cada divisional, en un evento que reunió a una gran cantidad de allegados al deporte motor. La velada marcó el cierre de un año de intenso trabajo dirigencial y deportivo para seguir fortaleciendo el karting en la provincia.

La ceremonia puso en valor el talento de los pilotos que sobresalieron a lo largo del certamen, coronando a los monarcas de cada categoría tras una temporada competitiva y en crecimiento.

Los campeones de la temporada 2025

En la 150 A (Mayor), el gran protagonista fue Agustín Viano, quien se consagró bicampeón 2024/2025 con 123 puntos, escoltado por Alejandro Guerra, que finalizó con 99 unidades.

La 150 A Nacional fue una de las divisionales más parejas del año. El título quedó en manos de Remigio Agüera con 114 puntos, superando por apenas medio punto a Valentino De La Riestra (113,5).

En 150 B, el campeón resultó Matías Tarchini con 132 unidades, mientras que el tucumano Benjamín Sola se quedó con el subcampeonato.

La categoría 150 Junior coronó a Ignacio Sierra, quien sumó 82 puntos, seguido por Fausto Biagioli con 71,5.

En la 150 C Nacional, el monarca fue Gabriel Suárez con 79 puntos, escoltado por Miguel Gálvez (73).

La divisional IAME 60 tuvo como campeón a Lorenzo Liverani con 131 unidades, mientras que Ignacio Sierra completó un gran año quedándose con el subcampeonato (113).

Finalmente, en el Semillero 110 Escuela, la categoría que proyecta a las futuras promesas del karting, el campeón fue Gael Sierra con 125 puntos, seguido por Gerónimo Faccioli, que cerró el torneo con 99,5.

La APSE destacó que la temporada 2025 reflejó el esfuerzo conjunto de pilotos, equipos, mecánicos y organizadores, quienes ya trabajan en los preparativos para un nuevo campeonato que buscará mantener el crecimiento del karting santiagueño.