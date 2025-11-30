Tras la lesión, Lisandro Martínez reapareció luego de 10 meses en el Manchester United y fue ovacionado

El defensor se había roto los ligamentos en febrero de este año y atravesó un largo período de inactividad.

Hoy 13:05

Lisandro Martínez tuvo su esperado regreso a las canchas tras casi 10 meses de inactividad, al ingresar en los minutos finales de la victoria del Manchester United por 2-1 ante Crystal Palace como visitante. El argentino entró a los 82 minutos en lugar de Luke Shaw y fue recibido con una gran ovación desde las tribunas, donde los fanáticos de los Red Devils celebraron su vuelta.

El defensor había sufrido en febrero una rotura de ligamentos cruzados en su rodilla izquierda justamente ante el mismo rival, cuando se jugaban 30 minutos del segundo tiempo de aquel encuentro que terminó en derrota por 2-0. Tras la operación y un extenso período de recuperación, la vuelta finalmente se concretó en un contexto ideal para el argentino.

Martínez ya había dado señales positivas semanas atrás cuando volvió a entrenarse bajo las órdenes de Lionel Scaloni en Albacete, España, en la previa del amistoso ante Angola, donde la Selección Argentina ganó 2-0 en Luanda. El ex-Ajax, habitual convocado de la Albiceleste, comienza ahora su preparación pensando en integrar la lista rumbo al Mundial 2026.

En lo deportivo, el United logró una remontada clave ante un rival que atraviesa un gran momento tras conquistar la FA Cup frente al Manchester City y la Community Shield ante Liverpool. Crystal Palace se había puesto en ventaja con un gol de Jean-Philippe Mateta a los 36 minutos, pero los tantos de Oliver Zirkzee y Mason Mount le dieron tres puntos vitales al equipo de Ruben Amorim, que celebra además el regreso de uno de sus defensores fundamentales.