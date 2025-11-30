Ingresar
Policiales

Regresaba a su casa y le arrebataron su bolso: tenía $40.000

Este hecho también quedó bajo intervención del fiscal de turno, Dr. Zanni, con participación del personal de Robo y Hurto.

Hoy 13:08
Imagen ilustrativa

Una joven de 24 años denunció haber sido víctima de un arrebato en inmediaciones de calle Maipú y Av. Néstor Kirchner, en el barrio Toro Yacu.

La damnificada, Brisa Anabel Salvatierra, explicó que a las 00.25 circulaba a pie hacia el sector de la rotonda cuando un hombre se le acercó por detrás y le arrebató un bolso. El delincuente huyó rápidamente y abordó una motocicleta 110 cc, en la que escapó.

En el bolso llevaba una cartera de cuerina negra, una billetera con documentación personal y alrededor de $40.000.

