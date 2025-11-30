La Policía expuso innovador método de análisis de firmas en un congreso internacional

El congreso reunió a especialistas de distintos países y abordó la aplicación de tecnologías digitales y biométricas en los estudios documentales.

Hoy 14:36

La Comisario Inspector Elsa Liliana Soria, de la Dirección General de Policía Científica, representó a la provincia en México con una destacada ponencia sobre nuevas tecnologías aplicadas al análisis forense de firmas.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La Comisario Inspector Soria participó como disertante en el 2.º Congreso Internacional “Integrando Paradigmas”, organizado por la Barra Nacional de Peritos en Documentoscopía A.C. (BNPD) y desarrollado en el auditorio “Manuel Cepeda Peraza” de la Universidad Autónoma de Yucatán, en Mérida, México. Su exposición, titulada “Análisis de Firmas Dinámicas”, se dictó el 27 de noviembre de 2025.

Durante la presentación, Soria dio a conocer los avances implementados en la División Documentología y Grafología Forense de la Dirección General de Policía Científica, y explicó cómo el software de análisis dinámico registra parámetros biométricos de comportamiento —como tiempos de ejecución, velocidades, aceleraciones, niveles de presión y fases aéreas (movimientos sin contacto con la superficie)— datos imposibles de advertir a simple vista y fundamentales para determinar la autenticidad de una firma.

La disertante subrayó la importancia de incorporar estos datos cuantitativos en el Dictamen Pericial, proponiendo que los informes periciales incluyan:

El Rango de Variación Normal (RVN) del firmante, calculado a partir de la media y la desviación de las muestras indubitadas;

Tablas de comparación estadística que contrasten las mediciones de la muestra cuestionada con el RVN del patrón autenticado;

Material de soporte (gráficos, tablas y registros audiovisuales generados por el software) para su exhibición en juicio oral, que ilustran las persistencias del comportamiento espontáneo o las anomalías cinéticas del falsario.

Según explicó Soria, la incorporación de estas variables permite transformar la pericia tradicional en una pericia con soporte estadístico y biométrico, fortaleciendo la validez forense de las conclusiones ante la autoridad judicial.

El congreso reunió a especialistas de varios países y abordó la integración de tecnologías digitales y biométricas en los estudios documentales. La participación de la Comisario Inspector Elsa Liliana Soria fue ampliamente valorada por su aporte técnico y por la representación institucional brindada a la provincia.