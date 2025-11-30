Ingresar
Lautaro Martínez festejó con un doblete y le dio el triunfo al Inter ante Pisa

El Toro convirtió dos goles en la victoria del Nerazzurri, en condición de visitante, por la fecha 13 Serie A.

Hoy 13:24

Lautaro Martínez fue el héroe del Inter: convirtió un doblete para el triunfo por 2-0 ante Pisa, en condición de visitante, por la fecha 13 de la Serie A.

Con este resultado, el Nerazzurri llega a 27 puntos y escaló al segundo puesto de la tabla. El equipo de Cristian Chivu es escolta de Milan, que es el líder con 28 unidades.

El delantero de la Selección Argentina selló un doblete y estiró su racha goleadora. En total, lleva 6 goles en 13 partidos en la actual temporada de la Serie A. A eso, se suman otros cuatro tantos en cuatro presentaciones en la Champions League.

